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Emre Aşık’a hapis cezası! Çocuklarının boğazını sıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.07.2021
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Emre Aşık’a hapis cezası! Çocuklarının boğazını sıktı

Olaylı şekilde ayrılan ve çekişmeli boşanma davaları süren Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç yeniden karşı kaşıya geldi. Sarnıç, babalarıyla birlikte kalan çocuklarının şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Çocuklarına şiddet uyguladığı kesinleşen Aşık’ın ve çocukların bakıcısının hapsine karar verildi.

Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli olarak boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç arasında sular durulmadı. Sarnıç, çocuklarının babaları olan Aşık tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi oldu.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aşık için karar çıktı. Gerekçeli kararda Emre Aşık'ın çocuklarına karşı iki kez 'Basit yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu aktarılırken, diğer sanık dadı Sanavar'ın ise silahtan sayılan terlikle çocuklara karşı 3 kez 'Basit yaralama' suçunu işlediğinin sabit olduğu yazıldı.

Dosyada bulunan tüm deliller kapsamında sanık Aşık çocuklarına karşı işlediği 'Basit yaralama' suçundan 6 ay 44 gün hapis cezasına çarptırılırken, çocukların dadısı olan Sanavar ise 6 ay 45 gün hapis cezasına çarptırıldı.

"BABAM BOĞAZIMIZI SIKTI"

Kararda babalarının yanında olan çocukların vücutlarında morluklar ve ezilmelerin tespit edildiğinin belirtildi. Çocukların annelerine, babalarının boğazlarını sıktığını, kulaklarını çektiğini ve dadıları olan Sanavar'ın ise onları karanlık odaya kilitleyip terlik ile vurduğunu anlattığı açıklandı.

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