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Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 23.07.2021
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Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede, kalp krizi geçirip hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı 56 yaşındaki Turgay Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız’ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, yaklaşık bir ay önce İstanbul'da geçirdiği kalp spazmı sonucu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yıldız, bir süre sonra ailesinin yaşadığı Ankara'ya sevk edildi. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Yıldız, dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yıldız için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, sanatçı arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, baba Oktay Yıldız taziyeleri kabul etti. Bazı yakınları ve sevenleri tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Yıldız'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından alkışlarla cenaze aracına alındı. Yıldız'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na götürülerek gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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