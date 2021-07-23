Selçuk Tektaş'ın vefatından sonra Seda Sayan'dan flaş karar!

"ARTIK DÖRT ÇOCUĞUM VAR"

Ünlü şarkıcı, vefat eden kardeşinin ardından sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Alişan, "Abim bizi öksüz bıraktın gittin... Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım.. Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi... Allah'ım seni bizden daha çok istedi yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık...