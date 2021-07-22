Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız hayatını kaybetti

Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız, haziran ayında İstanbul'da kalp spazmı sonucu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yıldız, bir süre sonra ailesinin yaşadığı Ankara'daki hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi devam eden Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

1986-1987 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olan, çeşitli tiyatrolarda oyuncu olarak görev alan Yıldız'ın ölümü sonrası, sanat ve siyaset dünyasından pek çok isim sosyal medyada taziye mesajı yayımladı.

BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız için başsağlığı mesajı yayımladı.

Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Bir süredir kalp rahatsızlığı olan tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız'ı kaybettik. Hastamızın tedavisi son olarak Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım biriminde devam ediyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Bir süredir kalp rahatsızlığı olan tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız'ı kaybettik. Hastamızın tedavisi son olarak Ankara Şehir Hastanesinin yoğun bakım biriminde devam ediyordu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2021