İbrahim Tatlıses'e suikast girişiminde flaş gelişme! 3 yıl önce gelen sır mektup...
10 yıl önce uzun namlulu silahlarla başından vurulan İbrahim Tatlıses ağır yaralanmış, geçirdiği ameliyatlar sonrasından hayata tuttunmayı başarmıştı. İbrahim Tatlıses'e suikast girişiminden 3 yıl önce Abdullah Uçmak'ın haraç mektubunu getiren iki sanığın ifadesine ulaşıldı. Abdullah Uçmak'ın gönderdiği sır mektubu İbrahim Tatlıses'e götüren sanıklar mahkemede, sadece kartvizit getirdiklerini saldırıyla ilgisi olmadığını iddia etti. İşte detaylar...
İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra saldırıya uğramıştı. Uzun namlulu silahlarla başından vurulan İbrahim Tatlıses ağır yaralanmış, öldürülmek istenen İbrahim Tatlıses geçirdiği ameliyatlar sonrasından hayata tuttunmayı başarmıştı. İbrahim Tatlıses'e suikast girişiminden önce yazılan sır bir mektup ortaya çıkmış saldırıda bulunan Abdullah Uçmak suikast girişiminden 3 yıl önce ünlü türkücüye tehdit dolu bir mektup gönderdiği belirlenmişti.
TEHDİT İÇERİKLİ MEKTUBU VERDİ
İbrahim Tatlıses, 14 Mart 2011'de "İbo Show" programının çekimlerine katıldıktan sonra asistanı Buket Çakıcı ile İstanbul Maslak'taki Nurol Plaza'dan çıktığı sırada beş kişinin silahlı saldırısına uğramış ve uzun namlulu silahlarla başının sağ tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Saldırıda Tatlıses'in asistanı Çakıcı da yaralanmış, şoförü Hakan Çalışkan ise olaydan yara almadan kurtulmuştu. İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırıda bulunan Abdullah Uçmak'ın, suikast girişiminden 3 yıl önce ünlü türkücüye haraç almak için tehdit dolu mektup gönderdiği ortaya çıktı.
'İBRAHİM ABİ BU NOTU OKUYUN'
Uçmak'ın iki adamını Tatlıses'i yağmalamak için gönderdiği belirlenince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Uçmak'ın iki adamı Ali Tekin Akkoyunluoğlu ve Mehmet Sebe'ye dava açmıştı. İki zanlıya 15 yıla kadar hapis istenenen iddianamede İbrahim Tatlıses'e iletilen mektubu veren Ali Tekin Akkoyunlu'nun, 'İbrahim abi bu mektubu okuyun hayatınız büyük tehlikede' şeklinde konuştuğu ve Tatlıses'in de, 'Ben onu neden onu arayacağım o beni arasın' dediği görüldü.
'BEN SADECE KARTVİZİT VERDİM'
İstanbul Cumhuruyet Başsavcılığı tarafından açılan dava kapsamında Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada heyet karşısına çıkan Ali Tekin Akkoyunlu, 'Ben kesinlikle hiçbir şekilde İbrahim Tatlıses'ten para talep etmedim. Sadece Abdullah Uçmak bana isim ve telefon numarası yazılı not şeklinde başkasının kartviziti arkasına yazılı notu vermemi istedi. Bende gazinoya gittim ancak kendisini bulamadım. Daha sonra yolda konvoy şeklinde kendisine rastladım. El salladım ve beni hayranı sandı. Bende kartviziti kendisine verdim. Abdullah Uçmak'ı aramasını istedim. O da neden diye sordu. Daha sonra gerçekleşen olay hakkında bilgim yok.' diye konuştu.
TATLISES'İN BİLGİSİNE BAŞVURULACAK
Mahkeme sanıklardan Mehmet Sebe'nin ifadesinin alınması ve İbrahim Tatlıses'in bilgisine başvurulması için ileri bir tarihe ertelendi.
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