Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı! Dizi çekimleri iptal edildi

TÜRKİYE'DE 1 GÜNDE 52 KİŞİ KOVİD-19 NEDENİYLE VEFAT ETTİ

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 22 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 9 bin 586 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 oldu. Bir günde toplam 214 bin 196 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 93 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 63,08 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34,86 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 64 milyon 487 bin 841'a yükseldi.