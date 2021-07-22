Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı! Dizi çekimleri iptal edildi
Sinema ve dizi oyuncusu Tuba Büyüküstün koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı. Büyüküstün'ün hastalığı nedeniyle bir dijital medya platformu için çektiği "Another Self" adlı dizisinin Balıkesir Ayvalık'ta süren çekimlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Başrollerini Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan ve Serkan Altunorak gibi ünlü oyuncuların paylaştığı Another Self isimli dizinin setinde koronavirüs paniği yaşandı.
KOVİD-19 TEST SONUCU POZİTF ÇIKTI
OGM Pictures'ın Netflix için çektiği dizide Ada karakterine hayat veren Tuba Büyüküstün'ü korona test sonucu pozitif çıktı. Ayvalık'ta başlayan çekimler apar topar iptal edildi.
TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Bütün ekibe yeniden test yapıldı. Sağlık durumu iyi olan ünlü oyuncunun 1 hafta sonra işbaşı yapacağı öğrenildi.
Öte yandan aynı okuldan mezun 3 kadının hikâyesini anlatan dizide Serkan Altunorak'la evli bir kadına hayat veren Büyüküstün kalbini Murat Boz'un oynadığı Toprak'a kaptıracak.
TÜRKİYE'DE 1 GÜNDE 52 KİŞİ KOVİD-19 NEDENİYLE VEFAT ETTİ
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 22 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 9 bin 586 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 oldu. Bir günde toplam 214 bin 196 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 93 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 63,08 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 34,86 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 64 milyon 487 bin 841'a yükseldi.
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