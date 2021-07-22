Arka Sokaklar'da yer yerinden oynuyor! Ayrılık iddiaları ayyuka çıktı! Bu kez iki isim...
Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Arka Sokaklar'da beklenmedik ayrılıklar yaşanıyor. Yüsra Geyik'in ayrılığı sonrasında Özgür Ozan'ın da diziye veda edecek olması hayranlarını üzdü. Yeni sezon öncesi kartların yeniden dağıtılacağı Arka Sokaklar'da bu kez Selin ve Mesut'un ayrılacağı iddiası sosyal medyada konuşulmaya başladı. Gelişmelerin ardından oyuncular ve yapımcılardan gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Arka Sokaklar'da yer yerinden oynuyor. Ayrılık iddiaları ayyuka çıktı. Bu kez iki isim için tehlike çanları çalmaya başladı. Ekranların fenomen dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Komiser Hüsnü karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın diziden ayrılacağı iddia edilirken bu sefer de diğer başrol oyuncuları Selin ile Mesut konusunda yeni dedikodular ayyuka çıktı. Hayranları iddiaların ardından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da oyuncu kadrosu dağılmaya başlıyor iddiları büyük ses getirmiş ve bu durumu takipçiler oldukça üzülmüştü.
Hayranlar yeni sezonu büyük bir merakla beklerken diziden ayrılacak oyunculara her gün yenileri eklenirken bir türlü birbirlerine kavuşamayan Mesut ile Selin'in son durumları merak edilmişti.
Her sezon finali sonrasında kadrodaki başrol oyuncularının ayrılacağı iddiaları yeni sezon öncesinde yeniden tekrarlanan Arka Sokaklar dizisinde yaşanan yeni gelişmeler magazin gündeminde sık sık yer almaya başladı.
Öncelikle Komiser Hüsnü karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın Arka Sokaklar dizisinden ayrılacağı iddiaları kısa sürede oyuncu tarafından yalanlandı. Sonrasında da Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'in ayrılacağı iddiaları ortalığı karıştırdı ancak bu da doğru çıkmadı.
Selin karakteri ile bilinen Oya Akar ve Mesut karakterine can veren Şevket Çoruh konusunda da Erler Film'in anlaşma yoluna gitmek üzere olduğu kaydedildi. Şu ana kadar yeni sezon öncesinde Arka Sokaklar'dan ayrılan oyuncular Tekin karakterine hayat veren Onur Bay ile Zeliha olarak tanınan Yüsra Geyik oldu.
İlerleyen günlerde Erler Film'in diğer başrol oyuncuları ile de bir sözleşme yapması planlanıyor.
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- Arka Sokaklar'da yer yerinden oynuyor! Ayrılık iddiaları ayyuka çıktı! Bu kez iki isim...
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