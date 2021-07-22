Arka Sokaklar'da yer yerinden oynuyor. Ayrılık iddiaları ayyuka çıktı. Bu kez iki isim için tehlike çanları çalmaya başladı. Ekranların fenomen dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Komiser Hüsnü karakterini canlandıran Özgür Ozan'ın diziden ayrılacağı iddia edilirken bu sefer de diğer başrol oyuncuları Selin ile Mesut konusunda yeni dedikodular ayyuka çıktı. Hayranları iddiaların ardından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da oyuncu kadrosu dağılmaya başlıyor iddiları büyük ses getirmiş ve bu durumu takipçiler oldukça üzülmüştü.