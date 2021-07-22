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CHP'li Soyer'in seçim vaadiydi! İzmir Şehir Tiyatrosu'nda skandallar bitmiyor: Emeklilik yaşı gelenler kadroya alındı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.07.2021 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
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CHP'li Soyer'in seçim vaadiydi! İzmir Şehir Tiyatrosu'nda skandallar bitmiyor: Emeklilik yaşı gelenler kadroya alındı

CHP'li Tunç Soyer'in seçim vaatlerinden biri olan İzmir Şehir Tiyatrosu projesinde skandallar bitmek bilmiyor. Aylarca hazırlanan adaylar 1 dakikadan az süren göstermelik şan ve dans sınavıyla elenirken şimdi de emekliliği yaklaşan oyuncuların kadroya girmesi tartışma yarattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda açılan kadro için yapılan sınava tepkiler dinmiyor. Son olarak emekliliği yaklaşan oyuncuların kadroya girmesi büyük tartışma yarattı.

Oyuncu Arzu Gamze Kılınç, "3 bin genç oyuncu işsizken, ileri yaştaki oyuncular lazım olunca çağırılmalı, sözleşmeli oynatılmalı" diyerek tepkisini dile getirdi.

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