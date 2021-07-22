CHP'li Soyer'in seçim vaadiydi! İzmir Şehir Tiyatrosu'nda skandallar bitmiyor: Emeklilik yaşı gelenler kadroya alındı

İzmir Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda açılan kadro için yapılan sınava tepkiler dinmiyor. Son olarak emekliliği yaklaşan oyuncuların kadroya girmesi büyük tartışma yarattı.

Oyuncu Arzu Gamze Kılınç, "3 bin genç oyuncu işsizken, ileri yaştaki oyuncular lazım olunca çağırılmalı, sözleşmeli oynatılmalı" diyerek tepkisini dile getirdi.