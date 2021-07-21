Arzu Yanardağ'a dünyaca ünlü yönetmenden teklif

DOSTLAR SAHNEDE

Youtube'daki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Berkcan Güven, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Noir Beach'de sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelenler arasında ünlü rapçi Reynmen de vardı. Berkcan ''Kadim dostum beni desteklemeye gelmiş, kendisini çok seviyorum" diyerek Reynmen'i sahneye davet etti. Birlikte düet yapan ikili, dinleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.