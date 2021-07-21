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Arzu Yanardağ'a dünyaca ünlü yönetmenden teklif

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 21.07.2021
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Arzu Yanardağ'a dünyaca ünlü yönetmenden teklif

İran'da geniş bir hayran kitlesi bulunan Arzu Yanardağ'a dünyaca ünlü yönetmenden teklif geldi. İranlı yönetmen Mehrdad Ghafarzadeh'in yeni dizisi için Yanardağ'a teklif götürdü.

İran'da geniş bir hayran kitlesi bulunan Arzu Yanardağ'a dünyaca ünlü İranlı yönetmen Mehrdad Ghafarzadeh'in yeni dizisinden teklif geldi. Ünlü oyuncu, "Hikaye ve rol hoşuma gitti ama önceliğim ülkemdeki yerli yapımlar" dedi.

EVLİLİĞİ BECEREMEDİM

Önceki akşam Azka Otel'de sahneye çıkan Serdar Ortaç, konserini izlemeye gelen sevenlerine samimi açıklamalar yaptı. Evli çiftlere "Memnun musunuz evlilikten?" diye soran Ortaç, "Ben evliliği beceremedim, siz mutlu olun" dedi.

SPORTİF ŞENER

Podyumlarda ki başarısını moda sektörüne de taşıyan Demet Şener, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Alışveriş sonrasında bir restoranda arkadaşıyla birlikte yorgunluk kahvesi içen güzel model, spor ve sade şıklığı ile göz doldurdu.

ABD'DE TÜRK DAMGASI

Dünyaca ünlü modaevlerinin aranan yüzü olan ABD'li model Gigi Hadid, New York sokaklarında bir Türk markası olan Nocturne'a ait tasarımla objektiflere yansıdı.

Geri dönüştürülmüş materyalleriyle doğaya saygılı bir duruş sergileyen sweatshirt-şort takımı, geçtiğimiz günlerde Hande Erçel tanıtmıştı.

DOSTLAR SAHNEDE

Youtube'daki başarısıyla adından sıkça söz ettiren Berkcan Güven, önceki gün Bodrum Yalıkavak'taki Noir Beach'de sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelenler arasında ünlü rapçi Reynmen de vardı. Berkcan ''Kadim dostum beni desteklemeye gelmiş, kendisini çok seviyorum" diyerek Reynmen'i sahneye davet etti. Birlikte düet yapan ikili, dinleyiciler tarafından alkış yağmuruna tutuldu.

20 BİN KİŞİLİK SELFİE

Önceki gün Ankara'da sevenleri ile buluşan Derya Uluğ, sahnede duygu dolu anlar yaşadı. Uluğ, sizlerle yeniden buluşmak benim için büyük heyecan, iyi ki varsınız dedi. 20 bin kişilik selfie çeken Uluğ, sosyal medya hesabından fotoğrafları paylaşınca binlerce yorum aldı.

EBRU GÜNDEŞ'E YOĞUN İLGİ!

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş'in bayram tatili boyunca 3 gün üst üste Bodrum Günay Restaurant'ta vereceği konserlerin rezervasyonları konserler başlamadan kapandı. Gündeş geçtiğimiz akşam yoğun ilgi gören konserlerinin ilki için sahnedeydi. Beyaz tulumuyla da övgü aldı.

STADYUMDA NEON HANDE

'Sahte' ile yazın hit şarkısını işaret eden Hande Yener, Lefkoşa Atatürk Stadı'nda konser verdi. Sahne performansları ve kostümleriyle gündem olan Hande, ünlü Beyonce'nin tasarımcısı Azeri Türk modacı Rufat İsmail tarafından tasarlanan yeşil Neon kostümü tercih etti.

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