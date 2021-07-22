Son dakika: Şevket Sabancı hayatını kaybetti

Esas Holding'in kurucusu, iş insanı Şevket Sabancı vefat etti. Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olan Şevket Sabancı, 1936 yılında Kayseri'de doğdu.

Şevket Sabancı, yüksek öğrenimini İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi olarak tamamladı.

Tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu'nu yurt dışında temsil eden Şevket Sabancı, 2004 yılına kadar Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de yürüttü.

2000 yılında ailesi ile birlikte Esas Holding'i kuran Şevket Sabancı'nın Sadıka, Emine ve Ali adlı üç çocuğu var.

Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020 tarihinde oğlu Ali Sabancı'ya devretmişti.