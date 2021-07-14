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Murat Dalkılıç Hande Erçel’in yakın arkadaşıyla aşk yaşamaya başladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.07.2021
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Murat Dalkılıç Hande Erçel’in yakın arkadaşıyla aşk yaşamaya başladı

Hande Erçel’le bir dargın bir barışık ilişkisi geçtiğimiz yıl sonra eren Murat Dalkılıç’ın yeni aşkı ortaya çıktı. Aşk hayatında bir türlü dikiş tutturamayan Dalkılıç’ın son gözdesi Erçel’in yakın arkadaşı Sitare Akbaş olduğu iddia edildi.

2017 yılında Merve Boluğur ile evliliğini sonlandıran Murat Dalkılıç gönlünü Hande Erçel'e kaptırmıştı.

Erçel'le olan birlikteliği de geçtiğimiz yıl sonra eren Dalkılıç şimdilerde gözünü Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş'a dikti.

Geçtiğimiz gün Yalıkavak Miya Beach'te sezonun ilk konserini veren popçu, konser öncesinde yeni bir aşka yelken açtığı dedikoduları dilden dile dolaştı.

Konseri izleyenler arasında oyuncu Sitare Akbaş'ın da olması ve ünlü oyuncunun tüm gün Dalkılıç'la göz göze şarkılar söylemesi aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.

Kısa bir süre önce ilişkinin startını veren popçu, şimdilik dedikodulara sessiz kalmayı tercih etti.

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