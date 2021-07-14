Şahan Gökbakar’dan kaçak iskele savunması! "Masum bir yapı..."

"MASUM BİR YAPI"

"Kaz Dağları yok olmasın dediğim günden beri başlayan kötüleme ve iftira kampanyası devam ediyor. Hedef gösterdiniz. Hep sustum bekledim. Çünkü ne dublex villa var, ne kaçak iskele, ne de yıkım kararı... Hepsi koca bir YALAN... Burada tek katlı bir köy evi, 20m2 de iskelesi var. Ben burayı almadan önce de yıllardır vardı. Yapı kayıt belgelerini de almış benden önceki sahibi…

