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Şahan Gökbakar’dan kaçak iskele savunması! "Masum bir yapı..."

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.07.2021 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021
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Şahan Gökbakar’dan kaçak iskele savunması! Masum bir yapı...

Şahan Gökbakar Marmaris'te aldığı denize sıfır villasına izinsiz iskele yapıp, 'özel mülktür' tabelası aldı. Bölgeye giden turistler tarafından görüntülenen Gökbakar hakkında Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı. İskelenin kaldırılması ve alanın eski haline döndürülmesi kararının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökbakar, kendini 'masum bir yapı' diyerek savundu.

Şahan Gökbakar, Marmaris'te turistik Selimiye ile Turgut Mahallesi arasında bulunan Delikyol mevkiinde karadan ulaşımın olmadığı koyda bir süre önce 10 milyon liraya dubleks villa satın aldı.

Şahan Gökbakar’dan kaçak iskele savunması! Masum bir yapı...

ÖZEL MÜLK TABELASI ASTI

Gökbakar, iddiaya göre, Marmaris'e 67 kilometre uzaklıkta olan mahallede satın aldığı villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırıp, 'Özel mülktür girilmez' tabelasını astı; sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktı.

Şahan Gökbakar’dan kaçak iskele savunması! Masum bir yapı...

İNCELEME BAŞLATILDI

Gökbakar'ın tabelayı astığı anlar, koydaki teknelerden görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı, basında da haber olarak yer aldı. Paylaşım ve haberlerin ardından Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, alan ile ilgili 8 Temmuz'da inceleme başlattı.

Şahan Gökbakar’dan kaçak iskele savunması! Masum bir yapı...

TABELAYI SÖKTÜ

Bu gelişmeler üzerine villasının bulunduğu koyun 30 metre açığına demirlediği motor yatından dürbünle çevreyi gözlemeye başlayan Gökbakar, iskele ve plaja astığı 'Özel mülktür girilmez' tabelasını söktü.

Şahan Gökbakar’dan kaçak iskele savunması! Masum bir yapı...

İL MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, incelemeyi tamamlayarak, iskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi'ne, tonozların kaldırılması için ise Büyükşehir Belediyesi'ne tutanakları gönderdi. Gökbakar'ın da avukatları aracılığıyla eksiklerin tamamlanması ve gereken düzenlemelerin yapılması için yetkili kurumlarla bağlantıya geçtiği öğrenildi.

Şahan Gökbakar’dan kaçak iskele savunması! Masum bir yapı...

Şahan Gökbakar, bu olayla ilgili günler sonra sessizliğini bozdu, Instagram hesabından hakkındaki iddialara cevap veren Gökbakar, "Kaz Dağları yok olmasın dediğim günden beri bana iftira atıyorlar." dedi.

Şahan Gökbakar’dan kaçak iskele savunması! Masum bir yapı...

Kaçak yapının arkasında duran Gökbakar sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Şahan Gökbakar’dan kaçak iskele savunması! Masum bir yapı...

"MASUM BİR YAPI"

"Kaz Dağları yok olmasın dediğim günden beri başlayan kötüleme ve iftira kampanyası devam ediyor. Hedef gösterdiniz. Hep sustum bekledim. Çünkü ne dublex villa var, ne kaçak iskele, ne de yıkım kararı... Hepsi koca bir YALAN... Burada tek katlı bir köy evi, 20m2 de iskelesi var. Ben burayı almadan önce de yıllardır vardı. Yapı kayıt belgelerini de almış benden önceki sahibi…

Şahan Gökbakar’dan kaçak iskele savunması! Masum bir yapı...

"Yani anlayacağınız belki de Türkiye sahillerindeki birçok yapıdan iskeleden uzantıdan daha masum ve yasal bir iskele..."

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