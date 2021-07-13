Umut Evirgen'e hapis cezası

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul, Sarıyer Emirgan'da 12 Ağustos 2019 tarihinde, ünlü işletmeci Umut Evirgen ile iş insanı Ali Akın arasında, Evirgen'in sahibi olduğu eğlence mekanında çıkan tartışma kavgaya dönmüş, kavga esnasında ise Akın'ın burnu kırılmıştı. Akın'ın şikayeti üzerine Evirgen hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Yargılama henüz devam ederken, Eylül 2020'deki duruşmada Akın, Evirgen'in kendisinden özür dilediğini ve pişman olduğunu söyleyerek şikayetini geri çekmişti.