Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç hakkında flaş karar! Görüntüler sonrası polis harekete geçti
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç'ün otomobilin camından küfür ederek tabancayla ateş açması büyük tepki çekmişti. Yaşanan olay sonrası Burakcan Övüç gözaltına alınırken, Övüç'ün evinde kullandığı kurusıkı tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri çıkan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, gözaltına alındı. Övüç evinde olayda kullandığı anlaşılan kurusıkı tabanca ile fişekleri ele geçirildi.
TRAFİKTE TERÖR ESTİRMİŞTİ
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç trafikte adeta terör estirdi. Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü. Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra sildi. Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.
GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Burakcan Övüç(21) Silivri'de yakalayarak gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı anlaşılan kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 50 kurusıkı fişeği ele geçirildi. Görüntülerde yer alan, otomobilden silahla ateş etme olayını Tekirdağ'da gerçekleştirdiğini ifade eden Burakcan Övüç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.
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