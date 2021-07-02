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Kartal Tibet'in cenaze programı belli oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.07.2021
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Kartal Tibet'in cenaze programı belli oldu

Yeşilçam’ın usta oyuncularından biri olan Kartal Tibet, 83 yaşında hayata veda etti. Gece saatlerinde duyurulan haber Türkiye’yi yasa boğdu. Yıldız oyuncu için başsağlığı mesajı yağarken cenaze töreninin detayları belli oldu.

Oyunculuğu ve yönetmenliği ile Yeşilçam'a damga vurmuş isimler arasında olan Kartal Tibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Gece saatlerinde duyurulan ve Türkiye'yi yasa boğan ölüm haberi, sanat camiasını yasa boğdu.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Oyuncu Civan Canova, 83 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenaze töreninin yarın gerçekleştirileceğini belirterek, salgın ve kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmayacağını ifade etti.

Sanatçının cenazesi, yarın Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla aynı yerdeki kabrine defnedilecek.

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