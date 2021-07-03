Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy’dan yeni haber
Arka Sokaklar dizisi ile yıldızı parlayan Boğaç Aksoy’un lenf kanserine yakalandığı ortaya çıkmış, sevenlerini üzmüştü. Tedavisi devam eden Aksoy’dan yeni haber geldi. Instagram’dan yeni bir paylaşım yapan Aksoy, son durumunu açıkladı.
Arka Sokaklar'da canlandırdığı Volkan Komiser karakteriyle yıldızı parlayan Boğaç Aksoy, bir ay önce lenf kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncudan yeni haber geldi.
"ALLAH'IN İZNİYLE YENEN TARAF OLACAĞIM"
Boğaç Aksoy yaptığı paylaşımda, şunları dile getirdi:
"Mücadelemiz daha bitmedi ama çok az kaldı. Allah'ın izniyle yenen taraf biz olacağız. Bu tarif edilemez bir duygu. Hayatta kim olursanız olun düşebilirsiniz ama ayağa kalkıp yolunuza devam etmesini bilmek gerekiyor.
Bu dönem öyle bir dönem oldu benim için. Kendimdeki gücü yeniden keşfettim. Yeni bir sayfa açıp hayata, işime, sevdiklerime dört kolla sarılacağım.
Bu dönem insana inanılmaz bir farkındalık katıyor. Çok büyük, zor ama unutamayacağım bir tecrübe oldu.
Sizlerin varlığı, sevginiz ekstra güç verdi. Sayenizde moralim hep yüksekti. İyi ki varsınız. Şükürler olsun ki tedavimiz de sonuç verdi. Şu anda benden mutlusu yok. Hepiniz Allah'a emanet olun canlarım dualarım sizinle, sizlerin de benimle olsun."
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