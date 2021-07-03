03 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy’dan yeni haber

Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy’dan yeni haber

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.07.2021 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021
ABONE OL
Lenf kanserine yakalanan Boğaç Aksoy’dan yeni haber

Arka Sokaklar dizisi ile yıldızı parlayan Boğaç Aksoy’un lenf kanserine yakalandığı ortaya çıkmış, sevenlerini üzmüştü. Tedavisi devam eden Aksoy’dan yeni haber geldi. Instagram’dan yeni bir paylaşım yapan Aksoy, son durumunu açıkladı.

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Volkan Komiser karakteriyle yıldızı parlayan Boğaç Aksoy, bir ay önce lenf kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi görmeye başlayan ünlü oyuncudan yeni haber geldi.

"ALLAH'IN İZNİYLE YENEN TARAF OLACAĞIM"

Boğaç Aksoy yaptığı paylaşımda, şunları dile getirdi:

"Mücadelemiz daha bitmedi ama çok az kaldı. Allah'ın izniyle yenen taraf biz olacağız. Bu tarif edilemez bir duygu. Hayatta kim olursanız olun düşebilirsiniz ama ayağa kalkıp yolunuza devam etmesini bilmek gerekiyor.

Bu dönem öyle bir dönem oldu benim için. Kendimdeki gücü yeniden keşfettim. Yeni bir sayfa açıp hayata, işime, sevdiklerime dört kolla sarılacağım.
Bu dönem insana inanılmaz bir farkındalık katıyor. Çok büyük, zor ama unutamayacağım bir tecrübe oldu.

Sizlerin varlığı, sevginiz ekstra güç verdi. Sayenizde moralim hep yüksekti. İyi ki varsınız. Şükürler olsun ki tedavimiz de sonuç verdi. Şu anda benden mutlusu yok. Hepiniz Allah'a emanet olun canlarım dualarım sizinle, sizlerin de benimle olsun."

Bu zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden genç oyuncu, kemoterapi gören diğer kanser hastası vatandaşlara da acil şifalar diledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA