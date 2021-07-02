02 Temmuz 2021, Cuma
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Kartal Tibet başrolünde oynamıştı! Tarkan filmindeki ahtapot sahnesi bakın nasıl çekilmiş
Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet gece saatlerinde hayatını kaybederek Türk sinemasını yasa boğdu. Kartal Tibet, Sezgin Burak'ın çizdiği Tarkan çizgi romanında 5 serilik filmlerin hepsinde başrol oynadı. Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasına giren serinin ilk filmi 1969 son filmi ise 1973 yılında izleyici ile buluşmuştu. İşte Tarkan serisinden daha önce hiç görülmemiş fotoğraflar.
Giriş Tarihi: 02.07.2021 09:52
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