Kartal Tibet başrolünde oynamıştı! Tarkan filmindeki ahtapot sahnesi bakın nasıl çekilmiş

SANAT DÜNYASI YASTA

Acı haber sanat dünyasını da yasa boğdu. Ünlü isimler ardı ardına baş sağlığı mesajı yayınladılar...

Zafer Algöz: Kartal Tibet'i kaybettik..Türk Sinemasına oyuncu ve yönetmen olarak yıllarca emek verdi.Aynı zamanda Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuk bölümü mezunu olarak akademik kariyere sahipti..Büyük Beşiktaşlı..Adı gibi Baba Kartaldı.Ruhu şad olsun.Başımız sağ olsun.

Ata Benli: Bir efsane daha aramızdan ayrıldı. Altar'ın oğlu Tarkan #KartalTibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.

Hilal Özdemir: Bir yıldız daha kaydı..

Ahmet Kural: Mekanın cennet olsun #KartalTibet