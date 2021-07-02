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Kartal Tibet başrolünde oynamıştı! Tarkan filmindeki ahtapot sahnesi bakın nasıl çekilmiş

Yeşilçam'ın efsane ismi Kartal Tibet gece saatlerinde hayatını kaybederek Türk sinemasını yasa boğdu. Kartal Tibet, Sezgin Burak'ın çizdiği Tarkan çizgi romanında 5 serilik filmlerin hepsinde başrol oynadı. Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasına giren serinin ilk filmi 1969 son filmi ise 1973 yılında izleyici ile buluşmuştu. İşte Tarkan serisinden daha önce hiç görülmemiş fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 02.07.2021 09:52
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Kartal Tibet başrolünde oynamıştı! Tarkan filmindeki ahtapot sahnesi bakın nasıl çekilmiş

Yeşilçam'ın usta ismi oyuncu, yönetmen ve senarist Kartal Tibet vefat etti. Oynadığı, yönettiği ve senaryosunu yazdığı 200'e yakın filmle Türk Sineması'na önemli katkılar sunan 83 yaşındaki sanatçının vefat haberini oyuncu Civan Canova duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Canova, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" dedi..

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Kartal Tibet başrolünde oynamıştı! Tarkan filmindeki ahtapot sahnesi bakın nasıl çekilmiş

Kartal Tibet'in ölümünün ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi Twitter sayfasından "Sinema ve tiyatro tarihimize unutulmaz izler bırakan usta oyuncu, yönetmen ve senarsit #KartalTibet'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." mesajı yayınladı.

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Kartal Tibet başrolünde oynamıştı! Tarkan filmindeki ahtapot sahnesi bakın nasıl çekilmiş

İbrahim Kalın, sosyal medya hesabında "Türk sinemasının usta oyuncusu Kartal Tibet'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Canlandırdığı karakterler sinema tarihimizde derin izler ve güzel hatıralar bıraktı. Mekanı cennet olsun." mesajına yer verdi.

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Kartal Tibet başrolünde oynamıştı! Tarkan filmindeki ahtapot sahnesi bakın nasıl çekilmiş

SANAT DÜNYASI YASTA

Acı haber sanat dünyasını da yasa boğdu. Ünlü isimler ardı ardına baş sağlığı mesajı yayınladılar...

Zafer Algöz: Kartal Tibet'i kaybettik..Türk Sinemasına oyuncu ve yönetmen olarak yıllarca emek verdi.Aynı zamanda Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuk bölümü mezunu olarak akademik kariyere sahipti..Büyük Beşiktaşlı..Adı gibi Baba Kartaldı.Ruhu şad olsun.Başımız sağ olsun.

Ata Benli: Bir efsane daha aramızdan ayrıldı. Altar'ın oğlu Tarkan #KartalTibet, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.

Hilal Özdemir: Bir yıldız daha kaydı..

Ahmet Kural: Mekanın cennet olsun #KartalTibet

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Kartal Tibet başrolünde oynamıştı! Tarkan filmindeki ahtapot sahnesi bakın nasıl çekilmiş

Ankara'da 1938'de dünyaya gelen Kartal Tibet, imza attığı 200'e yakın filmle Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Oynadığı ve yönettiği filmleri Yeşilçam'ın klasikleri arasına giren usta oyuncu, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı.