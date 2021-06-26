İbrahim Tatlıses’ten “öldü” iddialarına sert tepki | SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ

Sosyal medya hesabında "Bu bir sitemdir!" başlığıyla bir video yayınlayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, "Dimdik ayaktayım Mehmetçiğin dipçiği gibi… Benim üstümden prim yapmayın rica ediyorum sizden. Kendiniz bir şey icat edin. Beni kullanmayın!" ifadelerine yer verdi.

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