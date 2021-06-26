26 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri İbrahim Tatlıses’ten “öldü” iddialarına sert tepki | SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ

İbrahim Tatlıses’ten “öldü” iddialarına sert tepki | SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ

Son dakika magazin haberleri... Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kalp krizi geçirdiği iddialarının ardından sosyal medyadan "Bu bir sitemdir" başlıklı dikkat çeken bir video yayınladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.06.2021 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
ABONE OL
İbrahim Tatlıses’ten “öldü” iddialarına sert tepki | SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ

İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde kalp damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyat edildiği iddia edilmişti.

İbrahim Tatlıses’ten “öldü” iddialarına sert tepki | SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ

Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar, Tatlıses'in hayatını kaybettiğini öne sürdü.

İbrahim Tatlıses’ten “öldü” iddialarına sert tepki | SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ

Bu iddialara bugün ünlü şarkıcıdan sert bir tepki geldi. Sosyal medya hesabında "Bu bir sitemdir!" notuyla bir video yayınlayan Tatlıses, adeta ateş püskürdü.

İbrahim Tatlıses’ten “öldü” iddialarına sert tepki | SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ

İşte İbrahim Tatlıses'in o paylaşımı...

İbrahim Tatlıses’ten “öldü” iddialarına sert tepki | SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ

Kalbindeki damar tıkanıklığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyat olan İbrahim Tatlıses, "Kalp krizi geçirdi, öldü" iddialarına sert tepki gösterdi.

İbrahim Tatlıses’ten “öldü” iddialarına sert tepki | SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ

Sosyal medya hesabında "Bu bir sitemdir!" başlığıyla bir video yayınlayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, "Dimdik ayaktayım Mehmetçiğin dipçiği gibi… Benim üstümden prim yapmayın rica ediyorum sizden. Kendiniz bir şey icat edin. Beni kullanmayın!" ifadelerine yer verdi.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İbrahim Tatlıses’ten “öldü” iddialarına sert tepki | SON DAKİKA MAGAZİN HABERİ

Bu video sonrası şarkıcı Ceylan, "Allah'ım size sağlıklı sıhhatli ömürler versin" mesajı paylaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA