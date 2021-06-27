'Tam bir Anadolu kızı' Jessica May Brezilya'da Neşet Ertaş ile huzur buldu
Brezilya’ya giden Jessica May, Türkiye’yi unutmadı. Güzel oyuncu, halk ozanı Neşet Ertaş’ın şarkılarını dinleyerek huzur buldu. Jessica May, son olarak atv ekranlarında yayınlanan "Maria ile Mustafa" dizisinde rol almıştı.
Türkiye'de yaşayan Brezilyalı oyuncu Jessica May, geçtiğimiz günlerde ailesiyle hasret gidermek için memleketine gitti.
Babası çiftçi olan May, traktöre binerek, "Kullanabiliyorum. Sadece fotoğraf çektirmek için binmedim" diyerek doğallığını konuşturdu.
Traktörle gezen May, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ı unutmadı.
Brezilya'da halk ozanı Neşet Ertaş'ın şarkılarını dinleyen ve ailesine de dinleten güzel oyuncu, herkesi şaşırttı.
Daha önce de bağlama çalıp sık sık Neşet Ertaş'ın sözlerini paylaşan May'a Türk hayranlarından "Sen tam bir Anadolu kızısın" yorumları yapıldı.
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