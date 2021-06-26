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İbrahim Tatlıses’ten “öldü” iddialarına sert tepki

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Giriş: 26.06.2021 20:51
Güncelleme:26.06.2021 21:37
Son dakika magazin haberleri... Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kalp krizi geçirdiği iddialarının ardından sosyal medyadan “Bu bir sitemdir” başlıklı dikkat çeken bir video yayınladı.

İmparator lakaplı ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz günlerde kalp damar tıkanıklığı nedeniyle ameliyat edildiği iddia edilmişti.

Sosyal medyada ise bazı kullanıcılar, Tatlıses'in hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Bu iddialara bugün ünlü şarkıcıdan sert bir tepki geldi. Sosyal medya hesabında "Bu bir sitemdir!" notuyla bir video yayınlayan Tatlıses, adeta ateş püskürdü.

İşte İbrahim Tatlıses'in o paylaşımı...

Kalbindeki damar tıkanıklığı nedeniyle geçtiğimiz günlerde ameliyat olan İbrahim Tatlıses, "Kalp krizi geçirdi, öldü" iddialarına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabında "Bu bir sitemdir!" başlığıyla bir video yayınlayan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, "Dimdik ayaktayım Mehmetçiğin dipçiği gibi… Benim üstümden prim yapmayın rica ediyorum sizden. Kendiniz bir şey icat edin. Beni kullanmayın!" ifadelerine yer verdi.

Bu video sonrası şarkıcı Ceylan, "Allah'ım size sağlıklı sıhhatli ömürler versin" mesajı paylaştı.

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