Burak Yılmaz eşi İstemi Atilla ve kızlarıyla tatil sezonunu açtı
Lille takımı ile bu yıl şampiyonluğa ulaşan Burak Yılmaz, tatil sezonunu açtı. Eşi İstemi Atilla ve kızlarıyla birlikte Bodrum'da olan yıldız futbolcu, objektiflere yakalandı. Bir dönem boşandığı eşiyle barışan ve yeniden baba olmayı bekleyen Yılmaz, kızları Derin ve Nazlı ile Cennet Koyu’nda jet-skiye bindi.
Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluğa ulaşan Burak Yılmaz, eşi İstemi Atilla ve ailesiyle birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı.
Takvim'in haberine göre, bir dönem boşandığı eşiyle barışan ve yeniden baba olmayı bekleyen Yılmaz, kızları Derin ve Nazlı ile Cennet Koyu'nda jet-skiye bindi.
Yeşil sahadaki hünerlerini denizde de sergileyen Yılmaz, kızlarıyla heyecan dolu anlar yaşarken karnı burnunda olan İstemi Atilla da bu anları görüntüledi.
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