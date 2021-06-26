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Burak Yılmaz eşi İstemi Atilla ve kızlarıyla tatil sezonunu açtı

Lille takımı ile bu yıl şampiyonluğa ulaşan Burak Yılmaz, tatil sezonunu açtı. Eşi İstemi Atilla ve kızlarıyla birlikte Bodrum'da olan yıldız futbolcu, objektiflere yakalandı. Bir dönem boşandığı eşiyle barışan ve yeniden baba olmayı bekleyen Yılmaz, kızları Derin ve Nazlı ile Cennet Koyu’nda jet-skiye bindi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.06.2021 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
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Burak Yılmaz eşi İstemi Atilla ve kızlarıyla tatil sezonunu açtı

Fransa Ligue 1'de Lille ile şampiyonluğa ulaşan Burak Yılmaz, eşi İstemi Atilla ve ailesiyle birlikte tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Takvim'in haberine göre, bir dönem boşandığı eşiyle barışan ve yeniden baba olmayı bekleyen Yılmaz, kızları Derin ve Nazlı ile Cennet Koyu'nda jet-skiye bindi.

Yeşil sahadaki hünerlerini denizde de sergileyen Yılmaz, kızlarıyla heyecan dolu anlar yaşarken karnı burnunda olan İstemi Atilla da bu anları görüntüledi.

Pür dikkat etrafı inceleyen İstemi Atilla, dürbünle kendilerini görüntüleyen gazetecileri yakalamayı başardı.

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