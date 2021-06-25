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Survivor SMS nasıl ve nereden atılır? Survivor'da oy kullanma SMS numarası ne? İşte ücreti...

Survivor SMS nasıl ve nereden atılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de final heyecanı yaşanıyor. Halk oylaması sonucunda en az oy alan adadan ayrılıyor. Bu nedenle Survivor yarışmacıları için SMS oylaması gerçekleşiyor. İşte, Survivor SMS nasıl ve nereden atılır? Survivor'da oy kullanma SMS numarası ne? İşte ücreti...

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Giriş Tarihi: 25.06.2021
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Survivor SMS nasıl ve nereden atılır? Survivor'da oy kullanma SMS numarası ne? İşte ücreti...

Survivor SMS nasıl ve nereden atılır? Survivor'da oy kullanma SMS numarası ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8'in fenomen yarışması Survivor'da kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ada konseyinde SMS sıralamasına göre adada kalıyor veya yarışaya veda ediyor. Halk oylaması sonucuna göre Survivor'da ipi göğüsleyen isim belli olacak. 2021 yılının şampiyonunu Acun Ilıcalı açıklayacak. İşte, Survivor SMS nasıl ve nereden atılır? Survivor'da oy kullanma SMS numarası ne? İşte ücreti...

SURVİVOR SMS NUMARASI KAÇ, NASIL ATILIR?

TV8'in Yan Ekran uygulamaı üzerinden kırmızı ve mavi takım yarışmacılarına oy verilebiliyor. Bunun yanında Yan Ekran uygulamasından daha birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Söz konusu uygulama ise Android ve Iphone sürümlerine göre indirilebiliyor. Öte yandan SMS ile de oy kullanmak mümkün.

Survivor 2021 yarışmacıları arasından eleme adayı olanlar için SMS kullanmak adına; yarışmacının adını yazıp 1890'a göndererek oy kullanabilirsiniz.

SURVİVOR OY KULLANMA ÜCRETİ

Adada kalmasını istediğiniz Survivor yarışmacısı için gönderilen SMS ücretleri de araştırılıyor. SMS ücreti 2.9 TL olarak biliniyor.

GALATAPORT NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Survivor finalinin bu sene yapılacağı yer olan Galataport, İstanbul Karaköy'de bulunuyor. Yapım aşaması geçtiğimiz yıl tamamlanan Galataport, bu yıl Survivor'un finaline ev sahipliği yapıyor.

Canlı yayında izleyicinin dikkatini çeken Galataport, Karaköy Rıhtımı ile Mimar Sinan Üniversitesi Fındıklı Kampüsü'ne ait bina arasındaki sahil şeridinde konumlanıyor. Galataport'ta kara ve deniz yoluyla ulaşım sağlanabilmektedir.

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