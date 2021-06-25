Survivor SMS nasıl ve nereden atılır? Survivor'da oy kullanma SMS numarası ne? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8'in fenomen yarışması Survivor'da kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ada konseyinde SMS sıralamasına göre adada kalıyor veya yarışaya veda ediyor. Halk oylaması sonucuna göre Survivor'da ipi göğüsleyen isim belli olacak. 2021 yılının şampiyonunu Acun Ilıcalı açıklayacak. İşte, Survivor SMS nasıl ve nereden atılır? Survivor'da oy kullanma SMS numarası ne? İşte ücreti...

SURVİVOR SMS NUMARASI KAÇ, NASIL ATILIR?

TV8'in Yan Ekran uygulamaı üzerinden kırmızı ve mavi takım yarışmacılarına oy verilebiliyor. Bunun yanında Yan Ekran uygulamasından daha birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Söz konusu uygulama ise Android ve Iphone sürümlerine göre indirilebiliyor. Öte yandan SMS ile de oy kullanmak mümkün.