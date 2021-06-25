Hastane kapısından ayrılmıyor! Alişan: Dua istiyoruz
Alişan'ın koronavirüse yakalanan kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumu ciddiyetini koruyor. Alişan, kardeşinin durumuyla ilgili "Durumu çok kritik. Dua istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş için hastanedeki bekleyiş devam ediyor.
Şarkıcı Alişan, oyuncu eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş, doktorlardan gelecek müjdeli haber için dün hastanedeydi. Hastane önündeki bekleyişini sürdüren ailenin büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş gözyaşlarına boğulurken, Alişan ve kayınvalidesi kendisini teselli etmeye çalıştı.
Kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Alişan, "İnanın konuşabilecek durumda değilim. Durumu çok kritik. Dua istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM KARDEŞİM"
12 Mayıs'ta kardeşinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla ünlü şarkıcı, duygulandıran mesajı ile dikkat çekmişti.
"Eliz'le Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim."
"MUCİZELERLE DOLU BİR GÜN OLSUN"
Alişan'ın eşi Buse Varol, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Mucizelerle dolu bir gün olsun" mesajını yayınlamıştı.
2009 yılında Merve Tektaş ile dünyaevine giren Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kız çocuğu bulunuyor.
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