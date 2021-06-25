25 Haziran 2021, Cuma
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Hastane kapısından ayrılmıyor! Alişan: Dua istiyoruz

Alişan'ın koronavirüse yakalanan kardeşi Selçuk Tektaş'ın durumu ciddiyetini koruyor. Alişan, kardeşinin durumuyla ilgili "Durumu çok kritik. Dua istiyoruz" açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 25.06.2021
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Hastane kapısından ayrılmıyor! Alişan: Dua istiyoruz

Geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan ve kaldırıldığı hastanede entübe edilen Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş için hastanedeki bekleyiş devam ediyor.

Hastane kapısından ayrılmıyor! Alişan: Dua istiyoruz

Şarkıcı Alişan, oyuncu eşi Buse Varol ve annesi Suzan Tektaş, doktorlardan gelecek müjdeli haber için dün hastanedeydi. Hastane önündeki bekleyişini sürdüren ailenin büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Hastane kapısından ayrılmıyor! Alişan: Dua istiyoruz

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş gözyaşlarına boğulurken, Alişan ve kayınvalidesi kendisini teselli etmeye çalıştı.

Hastane kapısından ayrılmıyor! Alişan: Dua istiyoruz

Kardeşinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Alişan, "İnanın konuşabilecek durumda değilim. Durumu çok kritik. Dua istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastane kapısından ayrılmıyor! Alişan: Dua istiyoruz

"SENİ ÇOK SEVİYORUM KARDEŞİM"
12 Mayıs'ta kardeşinin doğum gününü Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla ünlü şarkıcı, duygulandıran mesajı ile dikkat çekmişti.

Hastane kapısından ayrılmıyor! Alişan: Dua istiyoruz

"Eliz'le Burak senin gibi bir amcaları olduğu için çok şanslılar. Ben de senin gibi bir kardeşim olduğu için, arkandan hep güzel sözler duyduğum için, beni ve ailemizi her zaman gururlandırdığın için biz de çok şanslıyız. Seni çok seviyorum kardeşim."

Hastane kapısından ayrılmıyor! Alişan: Dua istiyoruz

"MUCİZELERLE DOLU BİR GÜN OLSUN"
Alişan'ın eşi Buse Varol, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Mucizelerle dolu bir gün olsun" mesajını yayınlamıştı.

Hastane kapısından ayrılmıyor! Alişan: Dua istiyoruz

2009 yılında Merve Tektaş ile dünyaevine giren Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kız çocuğu bulunuyor.

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