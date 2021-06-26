Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım son haliyle şaşırttı

Bu arada Yıldırım'ın paylaşım yapmasından kısa bir süre sonra Hadise'nin de bir fotoğrafını paylaşarak "Mutluyum" mesajı vermesi "Birbirlerine nispet yapıyorlar" dedirtti.

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