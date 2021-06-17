Ünlü oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla suçlandığı davada yeni karar

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen duruşmada ünlü oyuncu Wilma Elles ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya müştekiler de katıldı.



"ÇOCUKLARIMIN KİMLİKLERİNDE BİLE ADI YOK"

Elles kimlik tespiti sırasında bekar olduğunu ve aylık 20 bin TL kazandığını ifade etti. Savunmasında Elles "Benim Arif Kerem Göğüş ile hiçbir ticari ilişkim yok. Bir dönem erkek arkadaşımdı. Göğüş Yapı ile de hiçbir ticari ortaklığım yok. Ben kaza ile ondan hamile kaldım. Çocuklarım doğduğu andan itibaren Kerem ile arkadaşlığı bitirdim. Çocuklarımın kimliklerinde bile baba adı olarak Kerem'in adı yok. Nafaka ödemesi için de noter sözleşmesi imzaladık. Mecburiyetten dolayı görüştüğüm oldu onunla" dedi.