Gülşah Saraçoğlu’na şok tehdit! Kapısına bıçak bıraktı
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, eski sosyal medya yöneticisi Musa Öztürk tarafından tehdit edildi. Öztürk’ten "Seninle bir yerde denk geliriz. Seni Gökhan değil, Allah bile kurtaramayacak" şeklinde mesajlar alan Saraçoğlu, evine kağıda sarılı bir bıçak bırakılmasının ardından soluğu savcılıkta aldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.
Modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesaplarının yöneticisi influencer Musa Öztürk tarafından "Seninle bir yerde denk geliriz. Seni Gökhan değil, Allah bile kurtaramayacak" şeklinde tehdit edildi. Bu tehdidin ardından evinin posta kutusunda kağıda sarılı bir bıçak gören modacı, soluğu savcılıkta alarak suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Saraçoğlu, geçen gün savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Süreç, Sarçoğlu'nun sosyal medya hesaplarının yönetilmesi için Öztürk'le anlaşmasıyla başladı.
Bir süre birlikte çalışan ikilinin arasına iddiaya göre Saraçoğlu'nun sevgilisi girdi. Öztürk, modacının birlikte yaşadığı sevgilisi Gökhan Göz'e karşı olumsuz tavırlar almaya başlayınca, taraflar arasında tartışma başladı.
"SENİ ALLAH BİLE KURTARAMAYACAK"
Yaşanan tartışma sonrası sosyal medya yöneticisi Öztürk, Saraçoğlu'na tehdit içerikli ses kayıtları ve hakaret içeren mesajlar göndermeye başladı. Sinkaflı hakaret ve sözler içeren mesajlarda 'Seninle bir yerde denk geliriz, seni Gökhan değil Allah bile kurtaramayacak' gibi sözler yer alıyordu.
KAĞIDA SARILI BIÇAK
Hakaret ve küfür dolu ses kayıtlarının geldiği günlerde Saraçoğlu'nun kapısındaki posta kutusuna bir poşet bırakıldı. Poşette Saraçoğlu'nun adının yazılı olduğu kağıda bir bıçak sarılmıştı. Kendisini korkutma amaçlı kapısına bıçak bırakılan modacı, büyük bir kaygıya kapıldı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Saraçoğlu'nun ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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