Gülşah Saraçoğlu’na şok tehdit! Kapısına bıçak bıraktı

Modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesaplarının yöneticisi influencer Musa Öztürk tarafından "Seninle bir yerde denk geliriz. Seni Gökhan değil, Allah bile kurtaramayacak" şeklinde tehdit edildi. Bu tehdidin ardından evinin posta kutusunda kağıda sarılı bir bıçak gören modacı, soluğu savcılıkta alarak suç duyurusunda bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.