Fenomen evinde yaşam nasıl?

Ensar ve Ömer, görüşmeler yaparak evlerine davet ettikleri fenomenlerin kabul edilmesi için bir hafta deneme sürecinden geçtiklerini belirterek "Baktığınız zaman genç bir grubun birlikte eğlencesini anlatan bir show burası. Kriter olarak da 18 yaş üstü arkadaşları kabul edebiliyoruz. Onun dışında da kişiliğine bakıyoruz. Ev hayatına ayak uydurabilmesi bizim için önemli. Bir hafta deneme süreci var. Gelip deneyip giden de oluyor. Yoğunluğa, tempoya alışamıyor. Sadece tek bir TikTok video çekeceğini düşünüyor mesela" dedi.

Fenomen House nasıl kuruldu?

Ömer Can Deveci: Benim küçüklükten beri hayalimdi. Fenomenlerin beraber yaşadığı, içerikler ürettiği bir ev hayalimdi. TikTok kullanmaya başladıktan sonra yabancı ülkelerdeki house sistemini gördüm. Keşke bizim ülkemizde de olsa diyordum. Bir gün Ensar ile video çekerken fenomenleri bir otobüse toplayıp şehir şehir gezelim dedik. Sonra bütçeyi buna harcayacağımıza Fenomen House kuralım dedik. Abim medya şirketimizin CEO'su. Onlar bütçeyi verdi, biz de fikri bulduk. Evimizde 9. aya doğru gidiyoruz.

"DÜNYANIN FARKLI YERLERİNE FENOMEN HOUSE KURMAK İSTİYORUZ"

Hedefleriniz nedir?

Ensar Gündüzay: Disiplinli bir şekilde çok çalışıyoruz. Hedefimiz bu çalışmayı devam ettirip Fenomen House'u dünyanın farklı yerlerinde kurmak. Ayrıca sadece house olarak düşünmemek lazım. Bu sadece bir proje. Farklı projelerle de işlerimizi sürdürmek istiyoruz. Sadece Türkiye'ye bağlı kalmak istemiyoruz.

Ekip nasıl kuruldu?

Ensar Gündüzay: İlk sezon Ömer'in fenomen arkadaşlarıyla başladı. İlk sezondan 2 kişi var ekipte. Diğer arkadaşlar da 3-4 aydır burada. Biz hiçbir zaman takipçi sayısına bakmıyoruz. Yapabileceği şeylere, potansiyele bakıyoruz. Burada yükselen arkadaşlarımız var. Her bir arkadaşımızın ayrı bir potansiyeli var. Kimi öğrenci, kimi profesyonel dansçı. Üye alımlarımızı da buna göre yapıyoruz.

Ekip sürekli değişecek mi?

Ensar Gündüzay: Evet değişecek.

Ömer Can Deveci: Biz de kurucular olarak kalıcı değiliz. Bizim de zamanımız dolunca gideceğiz. Yurtdışında en çok izlenen fenomen houselardan biriyle iş birliği yapacağız yakın dönemde.

"FENOMENLERİN EVİMİZDE 1 HAFTA DENEME SÜRECİ VAR"

Evinize kabul ettiğiniz fenomenlerde aradığınız kriterler nedir?

Ömer Can Deveci: Hepimizin bir geçmişi var ama biz bir bütün olmaya bakıyoruz. Adayların veya üyelerin bir yeteneği de olmayabilir ama çok eğlenceli, kendini izlettirebilen insanları da seçiyoruz buraya. Baktığınız zaman genç bir grubun birlikte eğlencesini anlatan bir show burası. Kriter olarak da 18 yaş üstü arkadaşları kabul edebiliyoruz. Onun dışında da kişiliğine bakıyoruz. Ev hayatına ayak uydurabilmesi bizim için önemli. Bir hafta deneme süreci var. Gelip deneyip giden de oluyor. Kimisi bu işin kolay olduğunu düşünüp geldikten sonra gitmek istiyor. Yoğunluğa, tempoya alışamıyor. Sadece tek bir TikTok video çekeceğini düşünüyor mesela.

Gün içindeki temponuzu öğrenmek istiyoruz. Neler yapıyorsunuz bir gün boyunca?

Ensar Gündüzay: Herkesin farklı kalkış saatleri var. Kahvaltıdan sonra toplanıyoruz. Günü nasıl geçireceğimizi konuşuyoruz. Evi toplayıp video çekimi sürecine geçiyoruz. Kimi canlı yayın açıyor. Sürekli video ve canlı yayınlarla üretime devam ediyoruz. Haftanın belli günlerinde de YouTube'a video çekip yüklüyoruz. Şundan da bahsetmek istiyorum. Biz ilk TikTok eviyiz Türkiye'de, ilk kurulan eviz. Kısa zamanda güzel bir başarı elde ettiğimizi düşünüyoruz. Hem de hiç destek almadan. Bizim bir çevremiz yoktu. Mavi tik almak için haber yaptırmaya çalışmadık hiç kimseye. Siz bize ulaştınız. O yüzden destek alırsak işin daha farklı yerlere gideceğini düşünüyorum.

"FENOMEN HOUSE, TİKTOK'A KARŞI ÖNYARGIYI KIRDI"

Çok kolay para kazandığınızı düşünen bir kitle var. Ne söylemek istersiniz onlara?

Ömer Can Deveci: TikToker olup TikTok'tan para kazanmak bence de kolay. Ama bizim yaptığımız şey biraz daha farklı. Biz iş gözüyle bakıyoruz buna. Her gün sistemi, trendleri takip ediyoruz. Neyin izlenip izlenemeyeceğini biliyoruz. Hepimiz biliyoruz bu dinamikleri. Amacımız da belli. Fenomen House'u büyütmek.

Ensar Gündüzay: 8 ay öncesine kadar TikTok'a çok farklı bakıyorlardı. "TikTok mu? O ne abi?" diyordu herkes. Ama şimdi kimse öyle bakmıyor. Bunun temellerini Fenomen House'un oluşturduğunu düşünüyorum. İçeriğimizle, konseptimizle o klişelerden sıyrıldığımızı düşünüyorum. Bizim bir derdimiz var ve onu anlatmaya çalışıyoruz. Tamamıyla eğlence içerikleri yapmıyoruz. Bayramlarımızla ilgili, kültürel mirasımızla ilgili videolar da çekiyoruz.