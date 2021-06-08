Hande Erçel 'Bazlama surat' davasını kazandı! Alacağı tazminat…
Hande Erçel, fotoğraflarına ‘bazlama surat’ yorumlarında bulunan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’a açtığı manevi tazminat davasını da kazandı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, Alp Kılınç'ın Hande Erçel'e bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Duruşmada Erçel'in avukatı, "Ceza mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiştir, Alp Kılınç'ın ifadelerinin hakeret teşkil ettiği sabittir" diyerek, davanın kabulünü, Kılınç'ın avukatı ise reddini istedi.
Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, Alp Kılınç'ın Hande Erçel'e bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Hande Erçel, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşıp, 'Bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ı savcılığa şikayet etti. Erçel avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde, Lütfü Alp Kılınç'ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek, cezalandırılmasını talep etti.
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