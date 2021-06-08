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Musa Orhan ile mahkemelik olmuştu! Ezgi Mola davasında yeni gelişme

Batman’da tabancayla intihar ederek hayatını kaybeden İpek Er’e cinsel istismar suçundan yargılanan Musa Orhan’a hakaret etmekten yargılanan davasında önemli gelişme yaşandı. 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Mola, basit yargılama usulüyle yargılanacak.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.06.2021
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Musa Orhan ile mahkemelik olmuştu! Ezgi Mola davasında yeni gelişme

Batman'ın Beşiri ilçesinde tabancayla intihara kalkıştıktan 34 gün sonra, 18 Ağustos 2020'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İpek Er, bıraktığı mektupta, Siirt'te görevli Uzman Çavuş Musa Orhan'ın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını öne sürmüştü. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ihraç edilen Musa Orhan hakkında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Musa O.'nun tutuksuz yargılanması üzerine oyuncu , tepki göstererek 'Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek,rica,umut herşeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun ! Yazıklar olsun !!! #MusaOrhanTutuklansin' ifadelerini kullandı.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Ezgi Mola'nın paylaşımı üzerine Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında Ezgi Mola hakkında 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' ve 'Hakaret' suçlarından 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

DURUŞMASI YAPILMAYACAK

Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen dosya suçun 'belli bir ağırlığa ulaşmadığı' gerekçesiyle duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden yürütülen basit yargılama usulüyle görülmesine karar verdi. Mahkeme Ezgi Mola'ya 15 günlük yazılı savunması için süre verdi.

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