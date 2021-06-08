Murat Kekilli’nin çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu

Bu arada, Kekilli aracının çalınması ve geri bulunmasına twitter hesabından şöyle tepki verdi:

"Amma da ballıyım ha! 10 gün önce memlekete ziyarete geldim. Önce aracın motoru arızalandı, çekici ile servise gönderdim. Bir hafta sonra o arızalı aracı çaldılar. Hırsızlar aracı 500 metre ötede stop edince bırakıp kaçmışlar. Tamam hoşgörülüyüm de bari her sabah suları kesmeyin birader!"