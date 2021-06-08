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Murat Kekilli’nin çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu

’nin ’da tamirhanedeyken çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu. Zanlıları tespit etmek için parmak içi incelemesi yapılan araç, ünlü sanatçıya teslim edildi.

MAGAZİN İHA
Giriş Tarihi: 08.06.2021 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021
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Murat Kekilli’nin çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu

'da sanatçı 'nin tamirdeyken çalınan cipi terk edilmiş olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen vatandaşlar yol ortasında 34 HR 6999 plakalı cipin terk edilmiş halde olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler plakadan cipi sorguladığında 3 Haziran günü Turhan Cemal Beriker Bulvarındaki bir oto tamirhanesinden cipin çalındığını belirledi.

Ayrıca polis yaptığı ruhsat incelemesinde cipin ünlü sanatçı Murat Kekilli'ye ait olduğunu saptadı.

Polis ekipleri cipte inceleme yaptı. Yapılan incelemede cipin bagajından Kekilli'nin fotoğrafları da çıktı. Polis zanlıları bulmak için cipte parmak izi çalışması yaptıktan sonra Kekilli ile irtibata geçip cipi teslim etti.

Bu arada, Kekilli aracının çalınması ve geri bulunmasına twitter hesabından şöyle tepki verdi:

"Amma da ballıyım ha! 10 gün önce memlekete ziyarete geldim. Önce aracın motoru arızalandı, çekici ile servise gönderdim. Bir hafta sonra o arızalı aracı çaldılar. Hırsızlar aracı 500 metre ötede stop edince bırakıp kaçmışlar. Tamam hoşgörülüyüm de bari her sabah suları kesmeyin birader!"

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