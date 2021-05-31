Eda Ece'den sürpriz paylaşım! Sevgilisini böyle tebrik etti

Daha önce birçok kez ayrılıp barışan Eda Ece'den sürpriz bir paylaşım geldi. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile fotoğrafını paylaşan Eda Ece, "Euroleague şampiyonu Anadolu Efes! Tebrikler! Gurur." yazdı. Eda Ece'nin bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.