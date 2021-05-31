Eda Ece'den sürpriz paylaşım! Sevgilisini böyle tebrik etti
Güzel oyuncu Eda Ece, THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'te oynayan sevgilisi Buğrahan Tuncer’i sosyal medyada birlikte oldukları fotoğrafı paylaşarak tebrik etti.
Daha önce birçok kez ayrılıp barışan Eda Ece'den sürpriz bir paylaşım geldi. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile fotoğrafını paylaşan Eda Ece, "Euroleague şampiyonu Anadolu Efes! Tebrikler! Gurur." yazdı. Eda Ece'nin bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.
Eda Ece geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ile Nişantaşı'dan objektiflere takılmıştı. Mutlu olduğunu söyleyen Ece, ilişkisi hakkındaki sorular üzerine, "Sürekli 'ayrıldım, barıştım, kavga ettim' bunları söylemek istemiyorum şu an hiçbir sorun yok görüyorsunuz. Kimseye mutluluk resmi gösterme çabam yok" diye konuşmuştu.
TATİL DEVAM EDİYOR
Eda Ece ve rol arkadaşları tatile çıktı. Sezonu açan ünlü isimlere; aynı yapımda rol alan Melisa Doğu ve Gülenay Kalkan da eşlik etti.
Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Şevval Sam, Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu, haftalık kiralama bedeli 10 bin euro (yaklaşık 105 bin TL) olan Arma isimli lüks gulet mavi tura çıktılar. Yıldızlar tatillerine devam ediyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yıllık %17,5 faiz oranı: Başvurana 50.000 - 200.00 TL arası hemen ödenecek! Ziraat, Akbank, İş Bankası...
- Altında o rakamlar görülecek! Uzmanlardan gram altın için kritik açıklama! 31 Mayıs gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
- Son dakika: Mersin Anamur'da korkutan deprem! 31 Mayıs Pazartesi son depremler (AFAD, Kandilli Rasathanesi)
- Kamp malzemeleri raflarda yerini aldı! BİM 31 Mayıs Pazartesi aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var?
- Bugün toplantı var mı? 31 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman? Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
- Marketlerde olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, A101 ve diğer zincir marketlerde...
- 12 eşit taksitle ödenecek! Başvurana 50.000 TL anında yatıyor! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank...
- MEB son dakika: 1 Haziran okullar açılacak mı? Yarın 31 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? Yüz yüze eğitim...
- Kredi borcu olanlar dikkat! Ödeme için 3 yıl şartı bulunuyor! Ancak en önemli detay...
- Talebi karşıladı, 13.000 TL'ye kadar var! Yüzde 40 daha ucuza satılacak! Fiat, Renault, Volkswagen, Opel...
- Mayıs ayı enflasyon beklentisi nedir, belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?
- "Sırtını dostuna verdi, hançeri yedi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. bölüm fragmanı! Topyekûn savaşa hazırlığı...