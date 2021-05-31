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Eda Ece'den sürpriz paylaşım! Sevgilisini böyle tebrik etti

Güzel oyuncu , THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan 'te oynayan sevgilisi Buğrahan Tuncer’i sosyal medyada birlikte oldukları fotoğrafı paylaşarak tebrik etti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.05.2021
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Eda Ece'den sürpriz paylaşım! Sevgilisini böyle tebrik etti

Daha önce birçok kez ayrılıp barışan 'den sürpriz bir paylaşım geldi. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile fotoğrafını paylaşan Eda Ece, " şampiyonu ! Tebrikler! Gurur." yazdı. Eda Ece'nin bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Eda Ece geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle ile 'dan objektiflere takılmıştı. Mutlu olduğunu söyleyen Ece, ilişkisi hakkındaki sorular üzerine, "Sürekli 'ayrıldım, barıştım, kavga ettim' bunları söylemek istemiyorum şu an hiçbir sorun yok görüyorsunuz. Kimseye mutluluk resmi gösterme çabam yok" diye konuşmuştu.

TATİL DEVAM EDİYOR
Eda Ece ve rol arkadaşları tatile çıktı. Sezonu açan ünlü isimlere; aynı yapımda rol alan ve da eşlik etti.

Eda Ece, , , Gülenay Kalkan ve Melisa Doğu, haftalık kiralama bedeli 10 bin euro (yaklaşık 105 bin TL) olan Arma isimli lüks gulet mavi tura çıktılar. Yıldızlar tatillerine devam ediyor.

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