Fenomen Ali Sürücü'nün Çukur itirafı: Reddettim!

Fenomen, Bi' Başka'da, YouTube kanalında her hafta yeni bölüm analizini yaptığı Çukur'da oynamayı reddettiğini belirterek "Çukur'da oynama durumum vardı. Ama YouTube'u bırakma durumu da vardı. Onu istemiyordum. Dizide nasıl bir rol oynayacağımı da bilmiyordum. Senaristle görüştüm, oyuncularla tanıştım. 'Ses kaydı almıyorsun değil mi?' dediler bana. İçeriklerim dizi üzerine olduğu için. Üzüldüm biraz bu duruma. Dizide belki 1-2 bölüm oynayacaktım o yüzden reddettim" dedi.

Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat?

Güzel gidiyor. Pandemi herkesi vurduğu gibi bizi de vurdu tabii. Karantinada izlenmelerimiz yükseldi ama dezavantajlarını da yaşadık. Genelde akşam saatleri çekimlerimi yapıyorum. Çekimlerime polis baskını oldu yani :)

Kendinden bahseder misin? Okuyor musun, yaşın kaç, neler yapıyorsun?

20 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Okulumu dondurdum. İstediğim şeyi yapmak istiyorum. İstemediğim şeyi yapmak bana eziyet geliyor. O işi yapamam. Okula devam etmek istiyordum ama istediğim okulda okuyamadım ve durdurdum. Ama devam edeceğim.

"7 YAŞINDA VİDEO ÇEKMEYE BAŞLADIM"

Sosyal medyada videolar çekmeye ne zaman başladın?

7 yaşında başladım. 3-4 yaşımda kamerayla tanıştım. Babamın video kamerası vardı. Heveslendim. Logolar, jenerikler çok ilgimi çekerdi. 7-8 yaşında edit programlarına merak sardım. 12-13 yaşında animasyon yaptım, YouTube'a yükledim. Ardından bıraktım. Birkaç sene sonra bir arkadaşım YouTube'tan para kazanıldığını söyledi. Benim de birden gözüm açıldı :) Hem para kazanmak hem keyif almak için yapıyorum. O dönem girdiğimde pek başarılı olamadım, 16 yaşındaydım. Sonrasında dizi yorumlamaya girdim. YouTube kanalım şu an güzel gidiyor.

"KENDİNİ YAMAÇ KOÇOVALI MI SANIYORSUN?"

YouTube kanalında her hafta Çukur'un yeni bölümlerini yorumluyorsun. Nereden geliyor bu dizi aşkı?

Aksiyon dizilerini çok seviyorum. İleride mutlaka böyle bir projede bulunmak isterim. YouTube'tan önce oyuncu olmaya yönelmiştim zaten. Ancak emeklerimin karşılığını alamadım. Torpil işliyor gibi gördüm. Dövüş eğitimi alıp diziye hazırlandım ama dizi iptal oldu. Hayatımın zorlu süreçlerindendi. Sonrasında YouTube içerisinde nasıl tutunabilirim diye düşünmeye başladım. Daha önce İçerde dizisine hayrandım sonrasında Çukur'u takip etmeye başladım. Arkadaşlarım bana "Sen kendini Yamaç Koçovalı mı sanıyorsun?" diyordu. Sonrasında inceleme videolarım da patladı gitti. Trendlere girdim çoğu videomla.

TikTokta da hatrı sayılır bir kitlen var. Ama o platforma bir önyargı da var biliyorsun. Sen ne düşünüyorsun? Ne zaman başladın?

TikTok'a ben de önyargılı yaklaşıyordum. Instagram'da paylaştığım video 40 bin izlendi storymde. Aynı videomun kopyası TikTok'ta çekildi, 2 milyon izlendi. Ben de TikTok'a girmeye karar verdim.

Bir olay örgüsü yaratıp kıssadan hisseli videolar da çekiyorsun. O hikâyeli videolar çok izleniyor sanırım? Neden böyle yoğun ilgi oluyor sence o tür videolara? Beyaz Gölge'nin hikâyelerini nasıl buluyorsun?

Beyaz Gölge başarılı ama kendini biraz değiştirmeli bence. Sessiz içerik üretiyor, sesli içeriklere geçmeli. Hikâyeli içerikler daha çok izleniyor diğer içeriklere göre. Sadece dans edip dublaj yapan fenomenlerin videolarında bir emek yok gibi. Ama hikâye çekerken sesinden ışığına oyuncusundan çevresel koşullara kadar birçok farklı faktörle uğraşıyorsun, emek veriyorsun. İnsanlar sürekli aynı şeyleri görmek istemiyor, farklı şeyler arıyor.

Bazı videoların TikTok'un en çok takip edilen fenomenlerinden olan Cellat36 videolarına benziyor, kıyafet değiştirme videoları. Ondan mı esinlendin? Onu nasıl buluyorsun?

Cellat ile tanışmadım. İyi bir çocuk olabilir. Ama sosyal medyada bulunduğu konumu hak etmediğini düşünüyorum. İçeriklerine göre 1-2 milyon takipçisi olmalı. Farklılıklar katmaya çalışıyor ama daha fazlasını yapmalı.

Hangi fenomenleri takip ediyorsun?

Deli mi Ne, Enes Batur. Enes Batur'a çok yükleniyorlar bence. İçerikleri insanı tutuyor. Saçma desen de izliyorsun. YouTube'un en başarılı kanalı Enes Batur'un kanalı bence.

Gelecek hedeflerin ne peki?

İleride sevdiklerim ve arkadaşlarımın bir arada olduğu bir ajans açmak istiyorum. Şarkı çıkaran da olacak, video çeken de. Anlaşabildiğim insanlarla bir iş kurmak istiyorum.

"ÇUKUR'U REDDETTİM!"

Oyunculuk düşünüyor musun?

Çukur'da oynama durumum vardı. Ama YouTube'u bırakma durumu da vardı. Onu istemiyordum. Dizide nasıl bir rol oynayacağımı da bilmiyordum. Senaristle görüştüm, bana "Yeni tüyo var mı?" dedi YouTube videolarımı kast ederek. Ben de çok gülmüştüm. Oyuncularla tanıştım. "Ses kaydı almıyorsun değil mi?" dediler bana. İçeriklerim dizi üzerine olduğu için. Üzüldüm biraz bu duruma. Dizide belki 1-2 bölüm oynayacaktım o yüzden reddettim.

Sosyal medyadaki kaos ortamına ne diyorsun?

TikTok'u oluşturan şey kaos. İçerik üretenler var. Ben de içeriklerimi daha kaliteli hale getirmeye çalışıyorum. Ama bir yerde kaosa ihtiyaç var. Bana da laf atanlar oldu. İftira atanlar oldu. Meğerse suniymiş bu durumlar. Ben gerçek algılıyordum, kendimi savunmaya çalışıyordum. Şu an bir televizyon kanalını açtığınızda orada da kaos var. Her yerde kaos var. Yapacak bir şey yok.