Açtı ağzını yumdu gözünü! Seda Sayan son noktayı koydu!

"SENİ SEVER, SAYARIZ"

Kısa süre sonra Akalın ise Sayan'a şu sözlerle karşılık verdİ; "Seni sever sayarız! 21 Mayıs 17.33'te 'Sakın inanmayın böyle abuk sabuk haberlere canlı yayın yapamam çocuklar' diye mesaj attın. Ben de, 'Sıkıntı yok' dedim. Cuma günü program bitişi, 'Ben başlıyorum' diye sormadan mesaj attın. Biz ekiple ağlarken bu mesaj..."