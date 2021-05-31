Açtı ağzını yumdu gözünü! Seda Sayan son noktayı koydu!
Demet Akalın ile Alişan'ı programı, geçtiğimiz cuma günü final yaptı. Kanalın, yeni sezon için Seda Sayan ile anlaştığı iddialarının ardından Demet Akalın'ın Seda Sayan'ı engellediği ortaya çıktı. Seda Sayan, hakkında sosyal medyada "Demet Akalın ile Alişan'ı işinden etti" yorumları sonrası oldukça sinirlendi. İşte Seda Sayan'ın o açıklaması...
Demet Akalın ile Seda Sayan arasında ipler bir kez daha gerildi. Demet Akalın ile Alişan'ın bu sezon yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programı geçtiğimiz cuma günü final yaptı.
Kanalın yeni sezon için Seda Sayan ile anlaştığı iddialarının ardından Demet Akalın'ın, Seda Sayan'ı takipten çıkıp engellediği ortaya çıktı. Seda Sayan, sosyal medyada 'Demet Akalın ile Alişan'ı işinden etti' yorumları sonrası oldukça sinirlendi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seda Sayan açtı ağzını yumdu gözünü. Seda Sayan, "Ben bugüne kadar kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamadım da. Bunu bilmeyenler öğrensin" dedi.
Demet Akalın'a bir hafta önceden konuyu sorduğunu ve sorun olmadığını söyleyen Seda Sayan, "TV ile yapılan anlaşmanız bitmiş bir hafta önce sorduğumda sorun yok anlaşabilirsin mesajın elimde duruyor, komik olmayın sizi kovmadılar anlaşmanız BİTTİ " dedi.
"SENİ SEVER, SAYARIZ"
Kısa süre sonra Akalın ise Sayan'a şu sözlerle karşılık verdİ; "Seni sever sayarız! 21 Mayıs 17.33'te 'Sakın inanmayın böyle abuk sabuk haberlere canlı yayın yapamam çocuklar' diye mesaj attın. Ben de, 'Sıkıntı yok' dedim. Cuma günü program bitişi, 'Ben başlıyorum' diye sormadan mesaj attın. Biz ekiple ağlarken bu mesaj..."
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