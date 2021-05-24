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Burak Sergen taburcu oldu! İşte ilk görüntüsü

Yaklaşık 45 gün önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan , durumunun iyileşmemesi üzerine entübe edilmişti. Geçtiğimiz günlerde normal odaya alınan usta oyuncudan bir güzel haber daha geldi. Zor günleri atlatan Sergen, taburcu edildi. Ünlü oyuncu hastane çıkışında, 'bu hastalığı yendiğim için çok muyluyum' dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Burak Sergen taburcu oldu! İşte ilk görüntüsü

'Sadakatsiz' dizisinde rol alan , bir ay önce evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Koronavirüse yakalandığı tespit edilen oyuncu uzun zamandır yoğun bakımda tedavi altındaydı. Burak Sergen'den güzel haber geldi. Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı.

Bugün taburcu olan Sergen hastane çıkışı "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. 12 günlük bir uyuma sürem vardı, hiç hatırlamıyorum 12 gün sonra kalktım. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey." açıklamasını yaptı.

Burak Sergen'in doktoru ise "Evde rehabilitasyon süremiz olacak. Tabi kontrol ve takiplerim devam edecek. Biz yine hastamızı evine sağlıklı bir şekilde uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

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