Burak Sergen taburcu oldu! İşte ilk görüntüsü

Bugün taburcu olan Sergen hastane çıkışı "45 gün sonra ilk defa gün yüzüne çıkıyorum. 12 günlük bir uyuma sürem vardı, hiç hatırlamıyorum 12 gün sonra kalktım. Yendiğime çok mutluyum bu hastalığı. Berbat bir şey ve çok ciddiye alınması gereken bir şey." açıklamasını yaptı.