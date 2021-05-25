25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Nusret Gökçe'nin yeni hedefi: Las Vegas!

Nusret Gökçe'nin yeni hedefi: Las Vegas!

Tuz ekme hareketiyle yurt dışında da adını duyuran , dünyanın pek çok yerinde restoran açtı. 'nin de pek çok yerinde restoranı bulunan Gökçe, şimdi de için harekete geçti. Vegas'ta yeni bir şube açmaya hazırlanan Gökçe için medyası "Arka plandaki ortakları ve " dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
ABONE OL
Nusret Gökçe'nin yeni hedefi: Las Vegas!

Nusret Gökçe... 'un bir köyünde dünyaya geldi. Kasap çıraklığı ile et sektörüne girdi. Bir süre sonra et pişirme ve tuzlama tekniği ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

adlı tuzlama ise ona şöhreti getirdi. 'da tek şubeyle başladığı restoran markası dünya çapında zincir haline geldi.

Instagram'da 32.5 milyon takipçisiyle dikkatleri çekti! Şöhretin meyvelerini toplayan ünlü restorancı dünyanın dört bir yanında yatırıma geçti.

6 ülkede 24 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusr-Et ABD'deki yatırımlarını genişletti. Los Angeles'tan sonra Las Vegas'ta da restoran açacağı belirtildi.

ABD basını ise Nusret'in bu yatırımına haberlerinde yer verdi. 4 buçuk milyona mal olacak restoranın ortaklarının olduğu belirtildi. Söz konusu isimlerin ise ile olduğu kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA