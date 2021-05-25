Nusret Gökçe'nin yeni hedefi: Las Vegas!
Tuz ekme hareketiyle yurt dışında da adını duyuran Nusret Gökçe, dünyanın pek çok yerinde restoran açtı. ABD'nin de pek çok yerinde restoranı bulunan Gökçe, şimdi de Las Vegas için harekete geçti. Vegas'ta yeni bir şube açmaya hazırlanan Gökçe için Amerikan medyası "Arka plandaki ortakları Ferit Şahenk ve Rotem Rosen" dedi.
Nusret Gökçe... Erzurum'un bir köyünde dünyaya geldi. Kasap çıraklığı ile et sektörüne girdi. Bir süre sonra et pişirme ve tuzlama tekniği ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
Instagram'da 32.5 milyon takipçisiyle dikkatleri çekti! Şöhretin meyvelerini toplayan ünlü restorancı dünyanın dört bir yanında yatırıma geçti.
6 ülkede 24 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusr-Et ABD'deki yatırımlarını genişletti. Los Angeles'tan sonra Las Vegas'ta da restoran açacağı belirtildi.
ABD basını ise Nusret'in bu yatırımına haberlerinde yer verdi. 4 buçuk milyona mal olacak restoranın ortaklarının olduğu belirtildi. Söz konusu isimlerin ise Ferit Şahenk ile İsrailli Rotem Rosen olduğu kaydedildi.
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