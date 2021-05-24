Fenomen Özkan Sağın: İçerik üreten fenomen kalmadı!

"TİKTOK FENOMENLERİYLE İŞ YAPMAK İSTEMEDİM"

İstanbul'a taşınma serüvenin nasıl gerçekleşti?

Geçen sene bir haftalığına İstanbul'a tatile geldim arkadaşlarımın yanına. O bir haftada Barbaros Dikmen tarafından bana internet dizisi teklifi geldi, Kolej Rüyası. İzmir'de tiyatrom, okulum, ailem var. Ben de İzmir'e dönüp tiyatro yapacağımı söyledim. Bir de filmde TikTokerlar da yer alacak dendi. E 4 sene okul okumuşum, 2 sene tiyatro eğitimi almışım TikTok fenomenleriyle iş yapmak istemedim en başta. Sonrasında evinde kaldığım arkadaşımla konuştum. O da "Bence kabul etmelisin, ne kaybedersin?" dedi. Ben de kabul ettim. İyi ki de kabul etmişim. Çok güzel insanlarla tanıştım ve çalıştım. Ardından İstanbul'a taşınma kararı aldım.

Annenle de birlikte videolar çekiyorsun. Baya da ilgi görüyor. Annenle video çekmek nereden esti?

Annem çok sıcak ve samimi. Aramızdaki bağ çok kuvvetli. Annemin insanlar tarafından sevileceğini biliyordum. Annemle videolar çekip takipçilerimi de ailemize almış olduk. Daha samimi bir kitle yakalamış olduk. Zaten annemle bir şeyler çekmek istiyordum, YouTube'a içerikler çekmeye başladık.

Sosyal medya bir yandan da kaos ortamı demek. Çoğu fenomen dissleşiyor, kargaşayla takipçiler artıyor, linçler gerçekleşiyor. Sen hiç böyle bir kaosun içinde yer aldın mı isteyerek ya da istemeden?

Kavgayı, gürültüyü, kaosu sevmiyorum. Böyle bir şeyin içinde de bulunmadım. Yalan rüzgarına kapılamam, bunun ekmeğini de yemem.

Hangi sosyal medya fenomenlerini severek takip ediyorsun?

Sergen Deveci, Überküloz, Kamusal Mizah, Halil İbrahim Göker, Alper Rende, Ali Biçim, Cihan Albayrak, Armağan Çağlayan. Bu isimleri severek takip ediyorum.