Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp vefat etti
Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Cezmi Gökalp'in vefatına ilişkin açıklama yaptı.
MAGAZİN AA
Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Gökalp'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Ankara Devlet Tiyatrolarından emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."