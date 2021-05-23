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Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp vefat etti

Tiyatro sanatçısı , geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Genel Müdürü , Cezmi Gökalp'in vefatına ilişkin açıklama yaptı.

MAGAZİN AA
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp vefat etti

Tiyatro sanatçısı Cezmi Gökalp, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Gökalp'in vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ankara Devlet Tiyatrolarından emekli oyuncumuz, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cezmi Gökalp'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

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