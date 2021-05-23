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"Bir karıyla bir koca" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

"Bir karıyla bir koca" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı , yeni gününde izleyicilerin karşısına çıkacak. Dünyanın en fazla kazandıran bilgi yarışmasında yarışmacılar soruları bilmeye çalışıyor. ATV ekranlarında yayınlanan 'nda bu akşam sorulan "Bir karıyla bir koca" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

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Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Bir karıyla bir koca şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

"Bir karıyla bir koca" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır? Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü ile bu akşam atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor ve yine birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekranlara kilitliyor. Az önce sorulan "Bir karıyla bir koca" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

SORU:"Bir karıyla bir koca" şeklinde başlayan atasözünün devamı nasıldır?

CEVAP:

A-Tüttürürler bir baca
B - Ev kurarlar koskoca
C- Dırdır eder her gece
D-Uzak dursun görümce

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