Bozkır Arslanı Celaleddin Subutay kimdir? Akmal Mirzo kaç yaşında, nereli? Gerçek adı...
Bozkır Arslanı Celaleddin Subutay kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinde Subutay'a hayat veren Akmal Mirzo merak ediliyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin Subutay kimdir? Akmal Mirzo kaç yaşında, nereli? Gerçek adı...
Bozkır Arslanı Celaleddin Subutay kimdir? Akmal Mirzo kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Akmal Mirzo Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncuları arasında yer alıyor. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin Subutay kimdir? Akmal Mirzo kaç yaşında, nereli? Gerçek adı...
AKMAL MİRZO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE EVLİ Mİ?
1983 doğumlu olan Akmal Mirzo, Özbekistan'da dünyaya gelmişti. Ülkesinde oldukça popüler olan sanatçı oyunculuğun yanı sıra radyo programlarına da katılım göstermektedir. Türkiye'de daha önce adı daha önce çok duyulmasa da ATV ekranlarında yayınlanan Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinde gösterdiği başarılı performans ile kısa zamanda tanınan isimler arasına girdi.
SUBUTAY KİMDİR, NE ZAMAN YAŞADI VE NASIL ÖLDÜ?
Tarihçilerin Tuva Türklerinin Uranhay kabilesinden olduğunu kabul ettiği Subutay, daha çocuk sayılabilecek bir yaşta Cengiz'in saflarına katılmıştır. Cengiz Han'ın babası Yesügey ile babası Çarçuday arasında sıkı bir dostluk vardı. Bu dostluk sonucunda Çarçuday, Subutay'ın abisi olan Çelme'yi henüz bebekken Yesügey'in himayesine bırakmıştı.
İlerleyen zamanlarda Temuçin (Cengiz Han) ve Çelme yakın arkadaş olacaktı. Ancak Yesügey'in öldürülmesinin ardından iki arkadaş kaçak bir hayata zorunda kalmış ve zorlu bir sürece girmişti. Tam tarihi bilinmese de Subutay'ında Cengiz ve abisine katıldığı zaman dilimi bu noktadadır. Büyük Moğol İmparatorluğu'nun temellerinin atılmaya başlandığı zamandan Cengiz Han'ın oğlu olan Ogeday'a kadar süren askeri başarılar dizisi bu şekilde başlamıştır.
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