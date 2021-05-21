Bozkır Arslanı Celaleddin Cuci kimdir? Ali Khan kaç yaşında, nereli? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ali Khan Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin oyuncuları arasında yer alıyor. Oyuncunun hayatını haberimizde derledik. İşte, Bozkır Arslanı Celaleddin Cuci kimdir? Ali Khan kaç yaşında, nereli? İşte hayatı...

CUCİ KİMDİR?

Cengiz Han'ın en büyük oğlu. Bazı kaynaklarda Cuci Han olarak geçse de Cengiz Han'dan önce öldüğü için hanedan, kardeşleri ve oğullarıyla sürmüştür, kendisi han olmamıştır.