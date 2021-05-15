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Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova’nın Hanımağası’nı anlattı

atv ekranında 3 sezondur Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan ’da canlandırdığı Züleyha karakteriyle ekrana damgasını vuran , Dizi TV’ye karakterinin 3 yıllık macerasını anlattı.

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Giriş Tarihi: 15.05.2021
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Hilal Altınbilek Bir Zamanlar Çukurova’nın Hanımağası’nı anlattı

atv ekranında 3 sezondur Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da 'Züleyha Yaman' karakterine hayat veren Hilal Altınbilek, Dizi TV'ye karakterinin 3 yıllık macerasını anlattı. Züleyha'ya baktığında "Hayatta insanın başına her şey gelebilir" diyen Altınbilek, bazı sahneleri okurken yutkunduğunu, altından nasıl kalkacağını düşündüğünü söyledi.

ZÜLEYHA'NIN YILMAZ'I KAYBETTİĞİ SAHNEDEN ÇOK ETKİLENDİM!

Hikâyenin başında, İstanbul'da bir terzi çırağı olan Züleyha ve otomobil tamirhanesinde çalışan Yılmaz, evlenmek için para biriktirirken, başlarına gelenler onları Adana'da şehrin ileri gelenleri arasına dâhil etti.

Adeta tüm coğrafyaya karşı aşklarını koruyan ve birlikte bir hayat için çırpınan Züleyha ve Yılmaz tam hayallerine kavuştuklarında bir trafik kazası onları birbirlerinden ayırdı! Yılmaz karakterinin hayata veda ettiği anlar, Hilal Altınbilek'in 3. sezonda en etkilenerek oynadığı sahneler oldu.

Hilal Altınbilek, Pazar (yarın) saat 11.30'da Dizi TV'de ekrana gelecek özel röportajında ayrıca, 3 sezondur göz kamaştıran 70'li yıllar kostümlerine dair de hem beğendiklerinin hem karakterini en çok etkileyenlerin anlatacak.

Bir Zamanlar Çukurovada yer yerinden oynadı! BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA YER YERİNDEN OYNADI!

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