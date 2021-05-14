14 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'da yer yerinden oynadı! Yamanlar Çiftliği’ni eşkıyalar bastı

Bir Zamanlar Çukurova'da yer yerinden oynadı! Yamanlar Çiftliği’ni eşkıyalar bastı

Atv ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, geçtiğimiz akşam yayınlanan 96. bölümünde Çukurova'da yer yerinden oynadı. Yamanlar Çiftliği'ni eşkıyalar bastı! Dizi, aldığı reytinglerle tüm kategorilerde listelerin zirvesine yerleşti. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %10,33 izlenme oranı ve %26,23 izlenme payı, AB'de %6,91 izlenme oranı ve %18,73 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %8,54 izlenme oranı ve %21,63 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 96.bölümünde #AşktanÖte etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

Giriş Tarihi: 14.05.2021 12:13 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 12:16
  • 1
  • 11
Bir Zamanlar Çukurova'da yer yerinden oynadı! Yamanlar Çiftliği’ni eşkıyalar bastı

BU EŞKIYALAR KİM? YAMANLAR ÇİFTLİĞİ'Nİ NEDEN TALAN ETTİLER?

Demir, Ümit'in ifadesi ile cezaevine geri dönünce, Çukurova'da ipler tamamen gerildi! Tüm Çukurova, Demir ile Ümit arasında ne geçtiğini öğrenmeye çalışırken, olaylar birbirini kovaladı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Bir Zamanlar Çukurova'da yer yerinden oynadı! Yamanlar Çiftliği’ni eşkıyalar bastı

Züleyha, Demir'i aklamak için Şadi ile birlikte Fikret'in peşine düştü. Fikret kaçırıldı. Ancak sorgusu sırasında, o Züleyha'yı rehin aldı. Züleyha inanmasa da Fikret, Ümit ile Demir'in ilişkisi olduğunu da anlattı.

  • 3
  • 11
Bir Zamanlar Çukurova'da yer yerinden oynadı! Yamanlar Çiftliği’ni eşkıyalar bastı

Tüm bu olan biten, Şadi ve adamlarını takip ederek, oraya kadar gelen Lütfiye'nin yardımıyla Fikret kaçınca sona erdi. Ancak geceden sabaha, onlar birbirleriyle hesaplaşırken, çiftlikte de adeta bir can pazarı yaşandı!

  • 4
  • 11
Bir Zamanlar Çukurova'da yer yerinden oynadı! Yamanlar Çiftliği’ni eşkıyalar bastı

Silahlı adamlar çiftliği bastı. Çalışanları ahırlara kilitledi. Evde buldukları her şeyi aldı! Züleyha, Fikret ile mücadele ederken, Sevda da çiftlikte eşkıya ile mücadele halindeydi. Tam adamları korkutmuşken, bahçeye koşan Adnan, adamların eline geçti. O sırada eve dönen Züleyha, Adnan'ı adamın kucağında gördü. Sevda, ateş edip eşkıyayı yaraladı ama eşkıya da Sevda'yı vurmaya kalktı.

  • 5
  • 11
Bir Zamanlar Çukurova'da yer yerinden oynadı! Yamanlar Çiftliği’ni eşkıyalar bastı

Züleyha, ateş edip adamı vurarak hem oğlunu hem Sevda'yı kurtardı. Ama iki kadın artık bir cinayete ortak oldu! Sevda suçu üstlenmeyi göze alsa da Züleyha buna izin vermedi ve cesedi ormana gömdü!