ABD'li sanatçı Della Miles’tan İsrail’i boykot çağrısı: Hiçbir ürünü almayacağım
Türkiye'ye yerleşmesinin ardından Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles, İsrail tarafından Filistin topraklarına yapılan saldırılara tepki gösterdi. İsrail için boykot çağrısı yapan Miles, “Ben İsrail’e karşı boykota başlayıp barkot numarası 729 ile başlayan hiçbir ürünü artık almayacağım” diyerek sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ve Türkiye'ye yerleştikten sonra Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles, resmi sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak İsrail'e karşı boykot çağrısında bulundu. Ünlü sanatçı yaptığı paylaşımda, "Ey Türkiye, Azerbaycan ve diğer tüm Türk cumhuriyetleri, ben İsrail'e karşı boykota başlayıp barkod numarası 729 ile başlayan hiç bir ürünü artık almayacağım. Sende benimle birlikte aynı boykota katılır mısın? Bu boykota tüm Müslüman âlemini davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
2019 yılının Aralık ayrında bir konser vermek üzere Eskişehir'e gelip buradaki hayranlarını coşkulandıran Miles, ilk paylaşımın ardından yaptığı 2'inci bir paylaşımda ise, "Şimdi de kara harekâtı! Kim dur diyecek bu zalimlere, kim durduracak bu katliamı. İsrail orada bir soykırım yapıyor! Bu soykırımı kim durduracak! Delireceğim. Rabbim Filistin'e yardım et" diye yayınladı.
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