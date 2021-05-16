Kıvanç Tatlıtuğ bayramda evladını unutmadı
Mart ayında perişan halde bulunup Beykoz’daki bir çiftliğe getirilen sıpayı evlat edinen Kıvanç Tatlıtuğ, bayramı es geçmedi. Tatlıtuğ, Arzu adındaki sıpanın kaldığı çiftliğe bir ton mama yolladı.
Mart ayında eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği'nin Beykoz'daki çiftliğini ziyaret eden Kıvanç Tatlıtuğ, burada çok anlamlı bir harekete imza atarak gönülleri bir kez daha fethetmişti. Daha önce eşiyle yolda gördükleri yaralı bir köpeği sahiplenen yakışıklı oyuncu, bu kez Şanlıurfa'da ölmüş annesinin yanında perişan halde bulunan Arzu adındaki bir sıpayı evlat edindi.
BİRÇOK YERE UZANDI
Arzu'nun Kıvanç Tatlıtuğ'a olan sevgi gösterisi de o dönem esprilere konu oldu. Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle Başak Dizer'le birlikte Doğu'daki miniklerden sokaktaki can dostlarımıza kadar birçok yere gizli gizli yardım eli uzatan ünlü oyuncu, 'evladını' da unutmadı. Yakışıklı oyuncu, minik sıpası Arzu'nun kaldığı çiftliğe 1 ton yem yolladı. Kıvanç Tatlıtuğ, bu hareketiyle de kalbinin güzelliğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.
Arzu'nun yakışıklı oyuncuya sevgi gösterisi, esprilere yol açmıştı.
Hayvanseverliğiyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, sokakta gördüğü can dostları için her daim arabasının bagajında kilolarca mama taşıyor.
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