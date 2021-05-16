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Kıvanç Tatlıtuğ bayramda evladını unutmadı

Mart ayında perişan halde bulunup ’daki bir çiftliğe getirilen sıpayı evlat edinen , bayramı es geçmedi. Tatlıtuğ, Arzu adındaki sıpanın kaldığı çiftliğe bir ton mama yolladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.05.2021
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Kıvanç Tatlıtuğ bayramda evladını unutmadı
Mart ayında eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği'nin 'daki çiftliğini ziyaret eden Kıvanç Tatlıtuğ, burada çok anlamlı bir harekete imza atarak gönülleri bir kez daha fethetmişti. Daha önce eşiyle yolda gördükleri yaralı bir köpeği sahiplenen yakışıklı oyuncu, bu kez Şanlıurfa'da ölmüş annesinin yanında perişan halde bulunan Arzu adındaki bir sıpayı evlat edindi.



BİRÇOK YERE UZANDI
Arzu'nun Kıvanç Tatlıtuğ'a olan sevgi gösterisi de o dönem esprilere konu oldu. Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle Başak Dizer'le birlikte Doğu'daki miniklerden sokaktaki can dostlarımıza kadar birçok yere gizli gizli yardım eli uzatan ünlü oyuncu, 'evladını' da unutmadı. Yakışıklı oyuncu, minik sıpası Arzu'nun kaldığı çiftliğe 1 ton yem yolladı. Kıvanç Tatlıtuğ, bu hareketiyle de kalbinin güzelliğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.





Arzu'nun yakışıklı oyuncuya sevgi gösterisi, esprilere yol açmıştı.

Hayvanseverliğiyle bilinen , sokakta gördüğü can dostları için her daim arabasının bagajında kilolarca mama taşıyor.

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