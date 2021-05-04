Kazancını iki katına çıkarmak isterken hayatının şokunu yaşadı! Bitcoin'den dolandırıldı
Son günlerde Türkiye'nin gündeminden düşmeyen kripto para borsasındaki dolandırılma vakalarına ünlü isimler de dahil oldu. Birçok filmde oyunculuk yapan Esin Çelik yüksek gelir elde etmek için verdiği 150 bin lirasını kaptırınca şikayetçi oldu.
'Çılgın Dershane', 'Şevkat Yerimdar' gibi filmlerde oyunculuk yapan Esin Çelik geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gündeminde yer alan kripto para borsasına girdi.
Arkadaşlarıyla bir ortamda Fazıl K., isimli şahısla tanışan oyuncu birikmiş parasını değerlendirmek istediğini söyleyince başına gelmeyen kalmadı. Arkadaş ortamında bulunan Fazıl K., genç oyuncunun parasını Bitcoin alarak değerlendirebileceğini söyleyince yüksek miktarda gelir elde edeceğini düşünen genç oyuncu güven kazandığı genç adamla iş birliği yapmaya karar verdi.
YÜKSEK MİKTAR KAZANMA VAADİYLE PARASINI VERDİ
İlk etapta 50 bin lira karşılığında haftalık bin 300 lira kazanacağını düşünen Esin Çelik parayı kendisine verilen banka hesap numarasına gönderdi. İki hafta boyunca yatırdığı para karşılığında bin 300 lira kazanan Çelik, sermayeyi artırmaya ve daha çok para kazanmak için harekete geçti. 100 bin lira yatırıp haftalık kazancının iki katına çıkaran genç kadın bir süre sonra beklediği kâr payını alamadı.
"PARAMI KAYBETTİ ŞİKÂYETÇİYİM"
Fazıl K., iddiaya göre borsanın kötü durumda olduğunu söyleyerek genç oyuncuyu oyalamaya başladı. Parasını geri isteyen Esin Çelik bir süre daha geçmesine rağmen parasını geri alamadığını öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Dolandırıldığını iddia eden oyuncunun şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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