Bayhan'dan yıllar sonra gelen 'Popstar' itirafı! "Hiç dostum olmadı"

Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz?

Çok iyiyim. Bu süreçte yaşadık, nefes aldık, hayatta kaldık.

Son olarak 'İstanbul' adlı parçayla YouTube'da Trendlere girdiniz Zen-G ile. Yeni çalışmalar var mı? Yeni şarkılar gelecek mi?

Tabii. 7 şarkılık bir albüm hazırladım. Fakat bu albümü video single şeklinde tane tane paylaşmayı düşünüyorum. Sonra hepsi bitince bir albümde toplamayı planlıyorum. Nisanda ilk şarkım yayınlanacak.

YouTube kanalınıza her hafta akustik performanslarınızı yüklüyorsunuz. Onların devamı gelecek mi?

Kısa da olsa bir ara vermek istiyorum. Keyif almakla birlikte beni baya meşgul ediyor. Video singlelarıma zaman ayırmak istiyorum. Ayda bir ya da 45 günde bir olmak üzere yeni şarkılarımı paylaşacağım.

Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri müzik sektörü. Siz madden ve manen nasıl ayakta kalabildiniz? Sıkıntı yaşadınız mı?

Benim kendime göre birikimlerim vardı. Bu ve buna benzer durumlara hazırlıklıydım ben. Çok zorluk yaşamadım. Ama tabii zorluk çeken müzisyen arkadaşlarıma üzülüyorum. Konserler, projeler iptal oldu. Çok zorluklar yaşandığını biliyorum.