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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’ın röportajı rekor kırdı!

’in yıldızı Onur Seyit Yaran’ın, atv Dijital tarafından yapılan YouTube röportajı izlenme rekoru kırdı. Dizideki karakteri ve kendi hayatı hakkında merak edilenleri anlatan Yaran’ın röportajı izlenme rekoru kırdı.

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Giriş Tarihi: 17.04.2021
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Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’ın röportajı rekor kırdı!

atv ekranlarının sevilen dizisi ''de 'Doruk'u oynayan Onur Seyit Yaran'ın atv Dijital tarafından yapılan YouTube röportajı, 3 günde 950 bin kişiyi geçti!

3 GÜNDE REKOR İZLENME

Cumartesi akşamları atv'de ekranlara gelen 'Kardeşlerim' dizisinin sevilen oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan röportajı hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Yayına alındıktan kısa bir süre sonra yüzlerce yorum alan video, 3 gün içinde 958 bin izlenmeyi geçti.

Yaran dizide canlandırdığı 'Doruk Atakul' karakterini şöyle tanımlıyor: "Doruk özünde çok iyi birisi. Ama içinde bulunduğu durum başlarda onu biraz bir çıkmaza sürüklediği için ister istemez karşısındaki insanlara biraz sert ve kaba olabiliyor."

'DORUK OLMASAM AKİF'İ OYNAMAK İSTERDİM'

Yaran, "Doruk Atakul olmasaydın hangi karakter olmak isterdin?" sorusuna, Celil Nalçakan'ın canlandırdığı, dizide babası rolündeki 'Akif Atakul' olmak istediğini söyledi. Başarılı oyuncu, "Beni çok eğlendiren bir karakter. Aslında kötü gibi gözükse de çok eğlenceli, bence oynaması aşırı keyiflidir. Celil abi de zaten fazlasıyla hakkını verip eğleniyor ve en güzelini yansıtıyor" dedi.

Kardeşlerim dizisinde zor karar! KARDEŞLERİM DİZİSİNDE ZOR KARAR!

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