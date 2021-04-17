Kardeşlerim’in yıldızı Onur Seyit Yaran’ın röportajı rekor kırdı!

'DORUK OLMASAM AKİF'İ OYNAMAK İSTERDİM'

Yaran, "Doruk Atakul olmasaydın hangi karakter olmak isterdin?" sorusuna, Celil Nalçakan'ın canlandırdığı, dizide babası rolündeki 'Akif Atakul' olmak istediğini söyledi. Başarılı oyuncu, "Beni çok eğlendiren bir karakter. Aslında kötü gibi gözükse de çok eğlenceli, bence oynaması aşırı keyiflidir. Celil abi de zaten fazlasıyla hakkını verip eğleniyor ve en güzelini yansıtıyor" dedi.