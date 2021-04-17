Edis o davayı kaybetti! 1 milyon 387 bin lira ödeyecek
Şarkıcı Edis, eski menajerlik şirketi Bon Prodüksiyon Yapım ile davalık olmuştu. 2019 yılında şirket ile yollarını ayıran ve babası ile yola devam eden Edis, ortağı olduğu Palm Records şirketine geçiş yapmıştı. Menajerlik şirketinin sahibi Bilal Oğuz ise, alacağını tahsil edemediği iddiasıyla 3 ayrı dava açmıştı. Davayı kaybeden Edis’in tazminatı ödemesine karar verdi.
Bon Prodüksiyon menajerlik şirketi ile Edis Görgülü arasında 2018 yılında bir menajerlik sözleşmesi imzalanmıştı. Bu sözleşme doğrultusunda Edis Görgülü'nün tüm sanatsal faaliyetlerinde birlikte çalışmışlardı. 2019 yılında menajerlik şirketi ile Edis Görgülü arasında çatlaklar oluştu. Ünlü şarkıcı ve babası Ayhan Görgülü bir gün şirkete giderek alacak verecek hesabı yaptığı ve bu esnada Edis Görgülü'nün babasının 'Artık menajerin ben olacağım' dediği iddia edilmişti.
ÜÇ AYRI DAVA
2019 yollarını ayırarak babası ile devam etmeye karar veren ünlü şarkıcının ortağı olduğu Palm Records şirketine geçiş yaptı. Bunun üzerine Bon Prodiksiyon şirketinin sahibi Bilal Oğuz, Edis Görgülü'nün kendisine borçlu olduğunu, alacağını tahsil edemediğini ileri sürerek toplamda 3.4 milyon liralık üç ayrı mahkemede alacak davası açmıştı.
'MENAJERLİK DEĞİL VEKALET' DEDİ
Üç davadan biri Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülüyordu. Bu davaya konu olan alacak miktarı 1 milyon 387 bin liraydı. Yapım şirketi dava dilekçesinde, Edis Görgülü'nün menajerlik sözleşmesine uymadığını, kendisine olan borçları ödemediğini ileri sürdü. Dilekçeye cevap olarak Edis Görgülü'nün vekili, imzaların atıldığı menajerlik sözleşmesi değil, vekalet sözleşmesi olduğunu iddia ederek davanın reddini talep etti.
EDİS'İN ŞİRKETİ ÖDEYECEK
2019 yılından bu yana devam eden davadan bilirkişi raporlarının ve belgelerin eklenmesinin ardından dosya karara çıktı. Mahkeme tüm dosya kapsamına göre, Bon Prodüksiyon şirketi ile Palm Records şirketin ortağı olan dava dışı Edis Görgülü'nün reklam, tanıtım, menajerlik, organizasyon işlerinden kaynaklı olarak ticari ilişkiye dayanan açık hesap kapsamında Bon prodüksiyon ve Palm Records arasında ticari defter ve kayıtları üzerinde yapılan incelemede davacı tarafın davalıdan alacaklı olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne, şarkıcının şirketinin 1 milyon 387 bin lira ödemesine hükmetti.
'ŞİRKETİ DEVRETTİLER'
Bon Prodüksiyon şirketin sahibi Bilal Oğuz, davayı kazandıklarını, fakat hukuki süreç devam ederken Edis Görgülü ve babası Ayhan Görgülü'nün sahipleri oldukları Palm Records şirketini devrettiklerini ve bunun dolayısıyla ücreti tahsil edemediklerini ileri sürdü.
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