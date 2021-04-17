Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddialarına Hadise'den cevap: “Kimse namusumu kirletemez”

Hürriyet'te yer alan haberde ise Gündeş'in "Tanıyorum" dediği kadının Hadise olduğu iddia edildi. Hatta çiftin son 2019 yılında Amerika'ya giderek orada birkaç kez görüştükleri ileri sürüldü. Hadise, o dönem Amerika'dan dönerken dünyaca ünlü markalardan kıyafetlerin fotoğraflarını paylaşmıştı. Bu kıyafetlerin şarkıcıya Reza Zarrab tarafından hediye edildiği de konuşulanlar arasında yer aldı. Hadise'nin "Küçük Bir Yol" şarkısının klibinde giydiği, Zarrab'ın da hediye ettiği söylenen Valentino marka elbisenin 146 bin TL olduğu ortaya çıktı. Zarrab'ın Hadise'ye pırlanta hediyeler aldığı da kulislerde konuşulanlar arasında.

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