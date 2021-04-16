Kardeşlerim dizisinde zor karar! İstanbul'u terk mi ediyorlar?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle cumartesi akşamları ATV'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim yeni bölümüne "Gidelim buradan, İstanbul'dan gidelim!" sözü damga vuruyor. İşte Kardeşlerim 9. yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 14:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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