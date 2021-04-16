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Kardeşlerim dizisinde zor karar! İstanbul'u terk mi ediyorlar?

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle cumartesi akşamları ATV'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim yeni bölümüne "Gidelim buradan, İstanbul'dan gidelim!" sözü damga vuruyor. İşte Kardeşlerim 9. yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 14:01 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 14:10
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Kardeşlerim dizisinde zor karar! İstanbul'u terk mi ediyorlar?

Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim dizisinde zor karar! İstanbul'u terk mi ediyorlar?

Berk, gözaltına alınır. Çocuklar amcalarına bir şey olacak korkusu yaşarken bir de sokakta kalınca, çaresiz İstanbul'u terk etmeye karar verirler.

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Kardeşlerim dizisinde zor karar! İstanbul'u terk mi ediyorlar?

Akif ise Berk'i kurtarmak için bir plan peşindedir. Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir.

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Kardeşlerim dizisinde zor karar! İstanbul'u terk mi ediyorlar?

Ömer'in vereceği karar kardeşlerin kaderini etkileyecektir.

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Kardeşlerim dizisinde zor karar! İstanbul'u terk mi ediyorlar?